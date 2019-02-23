İyi Parti'den MÜSİAD Adıyaman Şubesine Ziyaret

Ziyarette 20.-21. Dönem Adıyaman Milletvekili Mahmut Bozkurt ve İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, İyi Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı katıldı.

Müsiad Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, ziyaretten dolayı bir açıklama yaparak şu sözleri söyledi:

"İyi parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Tabi amaç hizmet amaçlı olduğu için hizmet yarışı ben daha iyi hizmet edebilirim mantığıyla yola çıkan Belediye başkan adayı arkadaşlarımız var. Hepsine hayırlı olsun diliyorum."

İyi parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı ise, "Ülkemiz en saygın sivil toplum örgütlerinden biri olan MÜSİAD'ımızı ziyaret ediyoruz. Müsiad Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım iş hayatında MÜSİAD'da gerçekten güzel hizmetleri var. Adıyaman Belediyesinin yönetimi ile ilgili olarak başarılı bulduğumuzu söyleyemeyiz. Son 5 yılda hak ettiği hizmetleri yeterince alamamıştır. Daha önce Şanlıurfa, Kahramanmaraş ile yarışırken bugün çok gerilerindeyiz. Bu iller bir biri ile yarışıyor. Adıyaman insanın Şanlıurfalı, Gaziantepli'den Kahramanmaraşlıdan ne eksiği var ki Adıyaman'ımız tarım, turizm yönü ile bu illerin gerisindedir. Biz Allah nasip eder seçimleri kazanırsak Adıyaman eski günlerde olduğu gibi yeniden eserlerle projelerle tanışacak hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır. Bu yönüyle Adıyamanlı hemşerilerimi ellerini vicdanlarına koyarak hizmet edene edeceğine oy vermeye davet ediyorum. "

Kaynak: Bültenler