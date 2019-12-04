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İYİ Parti'den "termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa"ya ilişkin değerlendirme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasanın veto edilmesine ilişkin, "İktidar grubunda bazı arkadaşlarımızdan 'bu kuvvetler ayrılığı olduğuna alamettir' cümlelerini duydum.

04.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:19
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasanın veto edilmesine ilişkin, "İktidar grubunda bazı arkadaşlarımızdan 'bu kuvvetler ayrılığı olduğuna alamettir' cümlelerini duydum. Eğer arkadaşlarımız sözlerinde samimilerse bu bir kuvvetler ayrılığı alametiyse parti disiplinine uymaya devam edip, Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği veto edilmiş bu yasayı aynıyla Cumhurbaşkanına göndersinler." dedi.
Ağıralioğlu, parti genel merkezinde, Başkanlık Divanı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Madenciler Günü"nü kutlayarak, kazalarda yaşamını yitiren maden şehitlerini rahmetle yad etti.
Termik santrallere 2,5 yıl daha filtre takılmamasına ilişkin kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmiş olmasının gündemde oluşturduğu tartışmalara değinen Ağıralioğlu, bunu halk sağlığı açısından olumlu bir adım olarak olarak nitelendirdi.
Ağıralioğlu, ancak bu kararın, Meclis'te AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla alındığını anımsatarak, milletvekillerinin inanmasalar da savunmalarının, vicdanlarına sığmasa da destek vermelerinin millet vicdanında kabul edilmeyeceğini ifade etti.
Millet menfaatlerinin gerektirdiği bir işi yaparken hiçbir milletvekilinin başka bir endişe taşımaması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, "Biz parti disiplinimizle vicdanımız arasında karşılaşınca vicdanımızı, onlar parti disiplinlerini seçiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sermaye ile halkım arasına sıkıştım" ifadesini anımsatan Ağıralioğlu, şöyle devam etti: "
"Sayın Cumhurbaşkanının, partili Cumhurbaşkanı hüviyetiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği yasayı, Cumhurbaşkanı vasfıyla veto etmesi 'efendim kuvvetler ayrılığına hamledilir' gibi bazı savunmalara konu edilmiş. İktidar grubundan bazı arkadaşlarımız, muhalefete sitem etmek için 'Partimize siyasi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kasten birtakım eleştirilerde bulunuyordunuz, kuvvetler ayrılığı yok diye, bu kuvvetler ayrılığı olduğuna alamettir' cümlelerini duydum. Eğer arkadaşlarımız sözlerinde samimilerse bu bir kuvvetler ayrılığı alametiyse parti disiplinine uymaya devam edip, Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği veto edilmiş bu yasayı aynıyla Cumhurbaşkanına göndersinler, parti disiplinlerine uysunlar."
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Ağıralioğlu, "Bu sistem düzelmeden parlamentonun, meclisin itibarını, milletin hassasiyetlerini görmek mümkün olmayabilir." ifadesini kullandı.
İYİ Parti'den

Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: AA


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