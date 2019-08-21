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İYİ Parti'den üç büyükşehire kayyum atanmasına ilişkin açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin, "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." dedi.

21.08.2019 14:15 İYİ Parti'den üç büyükşehire kayyum atanmasına ilişkin açıklama
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin, "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." dedi.

Ağıralioğlu, dün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantısı'na ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığının, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığı kadar kesin ve tavizsiz olduğunu söyledi.
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Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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