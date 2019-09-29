İYİ Parti'den üyelik kampanyası

İYİ Parti Osmangazi
İlçe Başkanlığınca, partiye üyelik kampanyası başlatıldı.
Kent Meydanı'nda kurulan stantta gazetecilere açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekili
ve Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, üyelik kampanyasının geçen hafta partinin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından başlatıldığını söyledi.
Tatlıoğlu, daha sonra partinin yeni üyelerinin rozetlerini taktı.
Programa İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve çok sayıda partili katıldı.