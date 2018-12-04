İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ Kimdir?

Meral Akşener tarafından Belediye Başkan adaylarının bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Elazığ oldu. Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ oldu. Peki, İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı olan Ali Şekerdağ kimdir? Ali Şekerdağ kaç yaşındadır? Ali Şekerdağ nerelidir? Ali Şekerdağ hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ALİ ŞEKERDAĞ KİMDİR?

Ali Şekerdağ, 1961 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ'da okudu. Yüksek öğrenimini yurtdışında okumak üzere ülke dışına çıktı fakat ailevi nedenlerden dolayı Elazığ'a geri dönmesi gerekti. 1981 yılında aktif ticarete başladı. Hayvancılık, Sanayi (Un İmalatı), Mobilya Bölge Bayilikleri ve İnşaat Sektörlerinde çalıştı. 1991'de kendi grubundan Elazığ TSO Meclis Üyeliğine seçildi. 6 dönem Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Bu dönemde çeşitli kooperatif ve şirketlerde yönetim kurulu başkanlığında bulundu.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

2009 yılında Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkan adayı seçimlerindez Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde, Oda tarihine damga vuracak büyük projeleri ortaya sundu. Elazığ'ı 2023'e taşıyacak önemli projelerden biri olan Elazığ TSO Yeni Hizmet Binasını Elazığ'a kazandırdı. Ali Şekerdağ, sosyal medyada 12 bin kullanıcının oyu ile 2 kez Yılın Oda Başkanı seçildi. Spor yapmayı, seyahat etmeyi, kitap okumayı, yardımlaşma ve paylaşmayı hayat tarzı olarak kabul eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şekerdağ, evli ve dört çocuk babasıdır. Ali Şekerdağ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.