İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Kırkpınar'dan, Vali Memiş'e ziyaret

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar beraberinde il yönetim kurulu üyeleriyle, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.İYİ Parti İl Başkanlığına atanmasının ardından, İYİ Parti'ye ciddi bir hareketlilik kazandıran İl Başkanı Melih Kırkpınar, farklı siyaset anlayışıyla dikkat çekiyor. Kırkpınar, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.Erzurum Valisi Okay Memiş'le bir süre sohbet eden Kırkpınar, " Siyaset bizim için Erzurumlu hemşerilerimize hizmet etme adına bir araç. Hizmet noktasında elimizden geleni yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim siyaset üslubumuzda, kavga etmek yok. Biz Erzurum adına yapılan her iyi işi alkışlayacağız. Olumsuzlukları da lisanı münasiple gündeme getireceğiz" dedi.Erzurum Valisi Okay Memiş'te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Asıl olan devlettir. Bizler devleti temsil ediyoruz. Siyasilerle ortak paydamız, devletin devamlılığı ve Erzurum'un Erzurumlunun menfaatleri olmalı. Ortak payda Erzurum. vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği, refahı, şehrin kalkınması adına, tüm dinamiklerin ortak hareket etmesi gerekir" diye konuştu. - ERZURUM