İYİ Parti Foça İlçe Teşkilatı'ndan Şehitler İçin Pilav Hayrı

İYİ Parti Foça İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe, Millet İttifakı Foça Belediye Başkanı Adayı Fatih Gürbüz ile birlikte CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Umut Hikmet ve Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu da katıldı. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç ve İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Bike ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için pilav ve ayran dağıtan İYİ Parti Foça İlçe Teşkilatı üyeleri, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. İYİ Parti Foça İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Bike, 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle şehitlerimiz için pilav hayrı yaptık. 18 Mart Çanakkale Zaferi, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir. Bu kutlu zaferin 104. yıl dönümünde, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman askerlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler