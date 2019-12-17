İYİ Parti Genel Bakanı Akşener'in kabulleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ayrı ayrı kabul etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akşener, Satterfield ile makamında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Akşener'in, YÖK Başkanı Saraç ile görüşmesinde de eğitim sistemi ele alındı.

Kaynak: AA