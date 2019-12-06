Haberler » Politika » İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Denizli'de Açıklaması - Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Denizli'de Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili illerde yaşanan problemleri gündeme taşımayı kendilerine hedef edindiklerini söyledi.

06.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:18İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Denizli'de Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'nin meseleleriyle ilgili illerde yaşanan problemleri gündeme taşımayı kendilerine hedef edindiklerini söyledi.
Paçacı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun ile Gazeteciler Cemiyetinde düzenledikleri basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yerel yönetimlerden sorumlu Ergun'un yurt çapındaki etkinlikleri kapsamında kente geldiklerini belirten Paçacı, amaçlarının, hem yerel yönetimler konusunda istişarede bulunmak hem de gittikleri ilin sorunlarını dinlemek olduğunu belirtti.
Paçacı, sorumlu bir muhalefet partisi anlayışıyla, illerin sorunlarını Türkiye'ye taşımayı amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Tabii hükümet olmadığımız için sorunu çözen makamda değiliz. Ama sorunu gündeme taşıyıp hükümeti bu sorunların çözümü konusunda ikna edecek faaliyetlerde bulunabiliyoruz. Türkiye'nin meselelerini odak olarak alıp, o meselelerle ilgili illerde yaşanan problemleri gündeme taşımayı hedef edindik. Denizli özellikle müteşebbis insanlarımızın bulunduğu ve gelişmiş illerin yanında kendisini çok iyi ifade eden, gıpta ile bakılan bir ilimiz. Özellikle tekstil sektöründe Türkiye'nin gururu ilimiz. Tekstilin yanında bakır, kablo, tarım, makine gibi alanlarda da elinden gelen gayreti, elinden gelen üretimi Türkiye'ye, Türk insanına sunuyor."
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de eleştiren Paçacı, "Bu sistem mutlak surette değiştirilerek, iyileştirilmiş demokratik parlamenter sisteme dönüş şarttır. Aksi halde Türkiye yeni krizlerle karşı karşıya gelecektir. Bu sistem kriz çözen değil kriz üreten bir sistem halindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıya, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Akgün ile partililer de katıldı.

Cihan Paçacı, İYİ Parti, Türkiye, Denizli, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:26 Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu - Haberler
23:25 3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali Ödül töreni gerçekleştirildi - Haberler
23:23 Pakdemirli: Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ettik - Haberler
23:20 Zeki Müren doğum gününde konserle anıldı - Haberler
23:12 TSK için üretilen nano teknoloji kamuflaj kıyafetlerini çalan 3 hırsız tutuklandı - Haberler
22:33 ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı - Haberler
21:46 Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 16 ölü, 32 yaralı - Haberler
21:18 Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş - Haberler
20:22 Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı - Haberler
20:13 Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu - Haberler
6.12.2019 23:40:34