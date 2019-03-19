İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, "Tartışmadan, kırmadan, dökmeden, nefret söylemlerinde bulunmadan bir kampanya süreci gerçekleştiriyoruz. Bunun meyvelerini de toplayacağımıza inanıyorum." dedi.Yılmaz, partisinin Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin yaşadığı olumsuzlukların sürdüğünü ileri sürdü.Ülkeyi yönetenlerin kamuoyunu doğru bilgilendirmediğini savunan Yılmaz, "Acilen ekonomik tedbirler alınmalı, kemer sıkılmalı ve acil 50 milyar doların üzerinde para bulması lazım. Hükümet bunu yapabilirse ayakta alkışlarız. Kötümser olmak yerine sorunların doğru tespit edilip ona göre çözüm yolları üretilmeli." diye konuştu.Yılmaz, partisinin ülke geneline büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.İYİ Parti'nin bu seçimlerde Türkiye siyasetinde yer edineceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:"Hükümet son 10 günde şapkadan tavşan çıkaramazsa seçimde muhalefet partileri büyük başarı elde edecek. Tartışmadan, kırmadan, dökmeden, nefret söylemlerinde bulunmadan bir kampanya süreci gerçekleştiriyoruz. Bunun meyvelerini de toplayacağımıza inanıyorum."İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür ise bu kente hizmet etmek istediklerini, hazırladıkları projelerle halkın karşısında olduklarını kaydetti.