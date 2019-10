İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye mutabakatına ilişkin, "Bu anlaşmanın Türkiye'yi nereye götüreceğini nelerle karşılaşacağımızı bugünden tespit edip söylemek için çok erken." dedi.Aydın, partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen mahalle temsilcilerini atama ve üye katılım törenine katıldı.İzmit Yunus Emre Nikah Salonu'ndaki törende konuşan Aydın, Türkiye'nin Suriye'de bir sınır ötesi harekat yapmak mecburiyetinde kaldığını, ülkenin, devletin ve milletin tehlikede olduğu her durumda ve şartta, devletin, ordunun ve Mehmetçik'in yanında yer alacaklarını her fırsatta söylediklerini belirtti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha harekat kararı alınmadan Meclis'te yaptığı konuşmada, "Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'ye girmek mecburiyetinde kalırsa, biz İYİ Partililer olarak al bayrağın altında toplanacağız, devletimizin ve milletimizin yanında saf tutacağız." dediğini anımsatan Aydın, "Bugün bu iradeyi göstererek, ülkenin menfaati söz konusu olduğunda, ülkesinin geleceği adına her türlü riski almayı göze alan insanlar olarak, canımızı bu vatan için verebilecek kadar bu ülkeye bağlı olduğumuzu ispat etmiş insanlarız. Yeni bir ispata ihtiyaç yoktur." diye konuştu.Türkiye ile ABD arasındaki Suriye mutabakatına da değinen Aydın, "Bu anlaşmanın Türkiye'yi nereye götüreceğini nelerle karşılaşacağımızı bugünden tespit edip söylemek için çok erken. Bekleyeceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Umut ediyorum ki, bizlere sükutu hayale uğratacak bir eylemle karşılaşmadan bu işten hep beraber kurtuluruz." ifadelerini kullandı.Aydın, İYİ Parti'nin şu anki oy oranıyla kendini ispat etmiş bir parti olduğunu, diğer siyasi partilerden soğumuş insanların, yüzünü İYİ Parti'ye döndüğünü ifade etti."Türk milletinin önünde eğilmeye yemin etmiş bir siyasi hareketiz"İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da milletin sesi olan bir parti olduklarını dile getirdi.Basit siyasi çıkarlar uğruna ne iyi bir şeye "kötü" diyeceklerini ne de memleket hayrına olmayan bir şeye "iyi" diyeceklerini belirten Türkkan, "Biz milletin sesiyiz. Bir sadece milleti dinleriz. Ne Amerika'yı takarız, ne Rusya'yı, ne Trump'ın sözlerini, ne de Putin'in önünde eğiliriz. Biz Türk milletinin önünde eğilmeye yemin etmiş bir siyasi hareketiz." dedi.Türkkan, Amerika ile varılan mutabakata ilişkin de "Türkiye ne aldı, ne verdi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi konuşmak için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından mahalle temsilcilerine atama belgeleri verildi, partiye üye olanlara rozetleri takıldı.