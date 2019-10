İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ne olursa olsun Türk milletinin bütün fertlerinin Türkiye 'nin menfaati söz konusu olduğunda ülkesinin ve ordunun yanında yer alacağını bilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz" dedi.Aydın, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Nilüfer ilçesindeki bir salonda organize edilen üye katılım ve eğitim törenine katıldı.Burada gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorusunu yanıtlayan Koray Aydın, Türkiye'nin zor günler yaşadığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımları da eleştiren Aydın, şöyle konuştu:"Bu kadar ağır sözlerin altında böyle bir anlaşamanın yapılıyor olmasının hangi sonuçlar doğuracağını işte bu gelişen olaylarla daha iyi değerlendirme imkanı bulacağız. Adamlar her tarafta Türkiye'ye çeşitli mahkemeler de açtılar, toplum bunları pek görmedi ya da görmemezlikten geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanına, ailesine ve evlatlarına mali durumlarıyla ilgili açılmış olan bir davanın acaba bu iş üzerinde ne kadar tesiri vardır diye herkesin kafasında soru işaretleri var, benim de var. Bu işte zaafı bile olsa, yanlış yapıyorsa bile Cumhurbaşkanının bu teslimiyet içine girmemesi, ne olursa olsun Türk milletinin bütün fertlerinin Türkiye'nin menfaati söz konusu olduğunda ülkesinin ve ordunun yanında yer alacağını bilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz."İYİ Parti, her kesimden oy alabilen bir partiKoray Aydın, partilerine katılımların arttığını, kendilerine yeni katılımlarla ilgili de bir yol haritası belirlediklerini ifade etti.Parti tabanlarının kalıcı bir hale geldiğini aktaran Aydın, "Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Araştırmaların teyit etmesi bizim açımızdan çok önemli oldu. 25 Ekim'de 2 yıllık olacağız, bu kadar sürede partinin zemininin oluşturulup, bunun kalıcı bir hale dönüştürülmesi Türk siyasi hayatında pek olmuş, başarılabilmiş bir konu değildi. İYİ Parti, oy geçişkenliği ve zenginliği açısında bütün partilerden oy alabilen bir parti haline dönüşmüş vaziyette. Özellikle her partiden küskün, dargın, umudunu kesmiş, yeni parti arayışları içerisinde olan insanların her kesimden partimize bir akışı olduğunu gözlemleyebiliyoruz." diye konuştu.Partiyi kurumsal bir yapı haline getirmek için çabaladıklarını belirten Koray Aydın, üye veri tabanı oluşturma amacında olduklarını, kısa sürede yoğun faaliyetlere başladıklarını dile getirdi.Resmi kayıtlara göre 192 bin İYİ Parti üyesi olduğunu da kaydeden Aydın, son bir haftalık çalışmalarının ardından bu rakamın 200 bine çıktığını ifade etti.Koray Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından partisince organize edilen eğitim etkinliğine katıldı.