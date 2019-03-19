İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, Seydişehir'de

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Konya'nın Seydişehir ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.Bostandere, Taraşçı ve Ortakaraören mahallelerinde vatandaşla buluşan Özdağ, esnaf ziyaretlerinde de bulundu.Partisinin seçim koordinasyon merkezinin önünde vatandaşlara hitap eden Özdağ, kendilerine oy versin vermesin tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına eşit mesafede olduklarını söyledi.Partisinin Seydişehir Belediye Başkan adayı Muammer Urhan'a destek isteyen Özdağ, "Belediyenin parasını çarçur etmez. Önceki belediye başkanlarının yapabildikleri oldu, yapamadıkları oldu. Onlara da başarılar diliyoruz ama öyle inanıyorum ki Muammer başkanı yeniden belediye başkanı yaparsanız Seydişehir kazanacak." diye konuştu.