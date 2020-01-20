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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında Gazipaşa ve Alanya'da temaslarda bulundu.

20.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:00İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında ve Alanya'da temaslarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı kapsamında Gazipaşa'ya geldi. Parti binasında partililerle sohbet eden Akşener, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Muhtarlar Derneği'ne uğrayarak muhtarların sorunlarını dinleyen Akşener, kendisine iletilen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını söyledi. Yaklaşık 1 saat ilçede kalan Akşener, Alanya'daki programa katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Akşener, Alanya programına partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek başladı. Akşener daha sonra ise Alanya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener daha sonra beraberindeki partililerle birlikte Mola Kavşağında bulunan Taksi durağını ziyaret edip, taksici esnafıyla sohbet etti. Akşener ardından Atatürk caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Akşener, ziyaretlerin ardından üçüncü durağı olan Manavgat'a gitmek üzere Alanya'dan ayrıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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20.01.2020 20:46:41