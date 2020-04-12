Akşener’den Bakan Soylu’nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanması sorumluluğunun her yönüyle kendisine ait olduğu belirteren Soylu, "Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı" demişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

Meral Akşener, Soylu'nun istifasını değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, "Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini ve kendisinin göreve devam edeceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir" denildi.