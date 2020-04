İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması

Kaynak: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan bu zor günlerin her tür siyasi hesabın üstünde, ortak bir mücadeleyle atlatılabilecek, devlet ve millet olarak dayanışma ve birlik ruhuyla aşılabilecek günler olduğunu belirterek, "Milletimiz bu konuda kendisini ispatlamış bir millettir." dedi.Akşener, Kovid-19 sürecine ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı basın açıklamasında, salgına rağmen çalışan tüm emekçilere gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, salgında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diledi.Yaşanan bu zor günlerin her tür siyasi hesabın üstünde, ortak bir mücadeleyle atlatılabilecek, devlet ve millet olarak dayanışma ve birlik ruhuyla aşılabilecek günler olduğunu belirten Akşener, "Milletimiz bu konuda kendisini ispatlamış bir millettir. Vakit, devletin de kendisini ispatlama vaktidir. Çünkü devlet tam da bu zamanlar için lazımdır. Devlet böyle zamanlarda milletinin yanında durur. Geçmişte böyle olmuştur, şimdi de böyle olmalıdır." dedi.Dünya salgını konuşurken, İYİ Parti olarak ülke ve millet için iktidarın atacağı her olumlu adıma destek olacaklarını belirten Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:"Bunun gereğini de yerine getirdik. Sürecin başından itibaren Sayın Erdoğan'a ve hükümetine, atılması gereken doğru adımları açıklıkla söyledik. Bundan 60 gün önce daha salgın ülkemize gelmemişken, 'sahra hastaneleriyle ilgili çalışmalara başlayın' dedik. ' Karantina için bölgeleri belirleyin, tesisleri hazırlayın' dedik. 'Aşı ile ilgili çalışmalara şimdiden başlayın' dedik. 'İlerleyen süreçte vatandaşın sırtına ekonomik yük binecek. Bu yükü hafifletmek devletin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilecek güçtedir' dedik. 'Açıklanan ekonomik paket yetmez, genişletin' dedik. 'Millet İttifakı belediyeleri bu mücadelede rakibiniz değil, aksine çözüm ortağınızdır, değerlendirin' dedik. 'Yardım ve dayanışma işlerini belediyeler ile işbirliği içinde yürütün' dedik.""Milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu"Akşener, 10 Nisan cuma akşamı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü. Marketlerde, bakkallarda, benzinliklerde sıralar oldu. Haftalardır büyük bir özveriyle evde kalan milletimiz, panikle salgını unuttu yollara düştü. Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu." dedi."Ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, şunları kaydetti:"Uyarılarımızı dikkate alıp, zamanında uygulayarak, süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala mümkün. Devlet aklıyla, Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla, ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin. Buna paralel olarak, ekonomik destek paketini, salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde, milli gelirimizin en az yüzde 7'si seviyesine genişletin. Karantina süresi içinde, yoğun bir tarama kampanyası başlatıp, Kovid-19 vakalarını daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın."