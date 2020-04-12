Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kovid-19 açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan bu zor günlerin her tür siyasi hesabın üstünde, ortak bir mücadeleyle atlatılabilecek, devlet ve millet olarak dayanışma ve birlik ruhuyla aşılabilecek günler olduğunu belirterek, "Milletimiz bu konuda kendisini ispatlamış bir millettir.

12.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:14
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan bu zor günlerin her tür siyasi hesabın üstünde, ortak bir mücadeleyle atlatılabilecek, devlet ve millet olarak dayanışma ve birlik ruhuyla aşılabilecek günler olduğunu belirterek, "Milletimiz bu konuda kendisini ispatlamış bir millettir." dedi.
Akşener, Kovid-19 sürecine ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı basın açıklamasında, salgına rağmen çalışan tüm emekçilere gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, salgında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diledi.
Yaşanan bu zor günlerin her tür siyasi hesabın üstünde, ortak bir mücadeleyle atlatılabilecek, devlet ve millet olarak dayanışma ve birlik ruhuyla aşılabilecek günler olduğunu belirten Akşener, "Milletimiz bu konuda kendisini ispatlamış bir millettir. Vakit, devletin de kendisini ispatlama vaktidir. Çünkü devlet tam da bu zamanlar için lazımdır. Devlet böyle zamanlarda milletinin yanında durur. Geçmişte böyle olmuştur, şimdi de böyle olmalıdır." dedi.
Dünya salgını konuşurken, İYİ Parti olarak ülke ve millet için iktidarın atacağı her olumlu adıma destek olacaklarını belirten Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bunun gereğini de yerine getirdik. Sürecin başından itibaren Sayın Erdoğan'a ve hükümetine, atılması gereken doğru adımları açıklıkla söyledik. Bundan 60 gün önce daha salgın ülkemize gelmemişken, 'sahra hastaneleriyle ilgili çalışmalara başlayın' dedik. ' Karantina için bölgeleri belirleyin, tesisleri hazırlayın' dedik. 'Aşı ile ilgili çalışmalara şimdiden başlayın' dedik. 'İlerleyen süreçte vatandaşın sırtına ekonomik yük binecek. Bu yükü hafifletmek devletin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilecek güçtedir' dedik. 'Açıklanan ekonomik paket yetmez, genişletin' dedik. 'Millet İttifakı belediyeleri bu mücadelede rakibiniz değil, aksine çözüm ortağınızdır, değerlendirin' dedik. 'Yardım ve dayanışma işlerini belediyeler ile işbirliği içinde yürütün' dedik."
"Milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu"
Akşener, 10 Nisan cuma akşamı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü. Marketlerde, bakkallarda, benzinliklerde sıralar oldu. Haftalardır büyük bir özveriyle evde kalan milletimiz, panikle salgını unuttu yollara düştü. Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu." dedi.
"Ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, şunları kaydetti:
"Uyarılarımızı dikkate alıp, zamanında uygulayarak, süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala mümkün. Devlet aklıyla, Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla, ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin. Buna paralel olarak, ekonomik destek paketini, salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde, milli gelirimizin en az yüzde 7'si seviyesine genişletin. Karantina süresi içinde, yoğun bir tarama kampanyası başlatıp, Kovid-19 vakalarını daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın." İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den Kovid-19 açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Meral Akşener, Karantina, İYİ Parti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› Güncel ››İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kovid-19 açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:00: Bolu'da polislere pastalı sürpriz - Haber 16:00: "Milli Dayanışma Kampanyası"na desteğiyle duygulandıran Afgan çoban: "Kendi devletim gibi destek... - Haber 16:00: TSİAD 25 yaşında - Haber 15:59: Antalya'da polis kenti havadan denetledi - Haber 15:59: Tuzla'da E-Hayat süreci başladı - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber