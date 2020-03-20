İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak toplumsal bir mücadele anlayışı içinde, milletimizin sağlığının korunması ve ekonomik çöküşün önlenmesi konusunda hükümetin alacağı doğru ve rasyonel tedbirleri destekleyeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.Akşener, İstanbul'daki çalışma ofisinden yaptığı basın açıklamasında, koronavirüse karşı alınacak önlemler ile ekonomik tedbirlere ilişkin partisinin önerilerini anlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.Akşener, dünyanın karşı karşıya olduğu Kovid-19 salgınının Türkiye için de ciddi bir sağlık tehdidi haline geldiğini söyledi.Milletçe el ele verip, büyük bir özenle uzmanların uyarılarına uyarak gerekli önlemleri alıp, bu sıkıntının da atlatılacağını dile getiren Akşener, önlemleri almanın, ilerleyen aşamalarda gerekecek adımları da zamanında ve yeterli şekilde atabilmenin, salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu vurguladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenli bilgilendirmeleri sayılmazsa, önlemler konusunda aksamaların yaşandığının görüldüğünü savunan Akşener, 22 bin vatandaşın Umre'ye gidişine izin verilmesi, dönüşte ise boşaltılan öğrenci yurtlarına bu vatandaşların yerleştirilmesini eleştirdi.Akşener, iki ay önce Meclis kürsüsünden "Karantina merkezlerini hazırladınız mı?", "Sahra hastaneleri için gerekli hazırlıklar tamam mı?", "Tanı kitleri temin edildi mi?" şeklinde sorular yönettiğini, bu soruların yanıtlarının ise şimdi yaşanarak alındığını söyledi."Tanı merkezlerinin artırılması gerekir"Akşener, ülkeye 16 tanı merkezinin yetmeyeceğini, tanı testleri ve başvuru merkezlerinin acilen ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:"Vatandaşlar büyük merkezlerin acil servislerine veya polikliniklerine gitmek zorunda bırakılıyor. Bu da virüsün yayılmasına sebep oluyor. Virüsü taşıyan ve hastayla temasta olan vatandaşlarımızın büyük sağlık kuruluşlarına yığılmalarını engelleyin. Bunu sağlamak için tıp fakültesi hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde, hatta semt polikliniklerinde test için örnek alınmasını ve ilgili merkezlere ulaştırılmasını sağlayın. Aile sağlığı merkezlerinin, risk grubundaki vatandaşlarımızla iletişim halinde olmalarını ve şüpheli durumlarda, tanı için gereken örneklerin seyyar sağlık ekipleri vasıtasıyla alınmasını sağlayın. Sosyal izolasyonun artırılması için kolaylaştırıcı adımlar atın. Özellikle iş hayatında, nöbet veya vardiya sistemine geçilmesini teşvik edin. Kamu personelini 3 hafta süre ile izinli sayıp, nöbet esası getirerek, kamu hizmetlerinin asgari personelle yürütülmesinin önünü açın."Akşener, milletin sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, kahramanca savaş veren sağlıkçılara bu süre zarfında en az üç ay süreyle birer maaş prim verilmesi için düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi."Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna ilan ettiği "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine de değinerek, "Olumlu bulduğumuz yanları olmakla birlikte, paketin milletimizin her ferdini kapsayan, toplumsal anlamda adil nitelikte olmadığı maalesef ortada. Patronlara teşvik, vatandaşa kolonya öngören bir ekonomik paket, milletimizin içinde bulunduğu bu hassas dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayamaz." dedi.Salgının öncelikle dünyanın kırılgan ekonomilerini etkileyeceğini, Türk ekonomisinin de bundan etkileneceğini belirten Akşener, pakette açıklanan tedbirlerin ise günü kurtarma anlayışıyla olduğunu savundu.Akşener, KOBİ'lerin ertelenen borçları ödemek için kaynak bulmakta zorlanacağını, sürecin sonrasında arayı kapatma imkanı verilmesi gerektiğini dile getirerek, bunun için en azından ertelenen kamusal yükümlülüklerin ödemeleri için 1 yıl üzerinden vade farkı olmaksızın taksitlendirme imkanı sağlanması gerektiğini söyledi.Açıklanan paketin, krizin finansal yükünün ağırlıklı olarak KOBİ'lerin ve çalışanların sırtına kalacağını gösterdiğini belirten Akşener, tüketiciye yönelik de finansal destekler sağlanarak, piyasanın ayakta tutulması gerektiğini anlattı."Önerimiz, harcama garantili hane halkı desteği"Akşener, 100 milyar liralık bir destek paketinde, ihtiyaç sahibi ailelere yalnızca 2 milyar lira ayrılması ve bunun dağıtımının şeffaflığıyla ilgili soru işaretleri olmasının sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.Destek programında vatandaşa doğrudan bir maddi destek sağlanması gerektiğini belirten Akşener, şöyle konuştu:"İYİ Parti olarak önerimiz, harcama garantili hane halkı desteğidir. Hazine, sıfır faizli bonoları hane halkına, hanenin büyüklüğüne göre orantılayarak dağıtsın. Bunun maliyeti açıklanan destek paketinin ancak üçte biri kadar olur. Bu bonoyu alan hane halkı, ister aylık tüketiminin bir kısmını bu bonoyu paraya çevirerek yapsın, isterse saklasın ihtiyacı olduğunda kullansın. Bizi dinleyip ihtiyat akçesini bugünler için ayırsaydınız, bu önlem kolayca uygulanabilirdi ancak artık böyle bir kaynak bulunmadığından finansman için İşsizlik Sigorta Fonu ya da Varlık Fonu'nu kullanabilirsiniz. Ayrıca tüketimi canlı tutmak için tüm ürünlerdeki KDV oranlarını Haziran ayı sonuna kadar sıfırlayın, yılın geri kalanında ise yüzde 50 indirimli uygulayın. Ücretsiz izne çıkarılan, yevmiye ile çalışan, maaşı yaptığı satışa bağlı olan birçok vatandaşımız var. O yüzden eşitlik ilkesi doğrultusunda, onların da kredi kartı, tüketici ve ihtiyaç kredi ödemelerinin 3 ay ertelenip, yeniden yapılandırılması gerekir. Kredi borcu bulunmayan vatandaşlarımız için ise elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarını mutlaka erteleyin. Ayrıca bu hizmetler üzerindeki vergi yükünü de 1 yıllığına kaldırın."Meral Akşener, Kısmi Çalışma Ödeneği özelinde yapılan değişikliği olumlu ama yetersiz bulduklarını, tüm çalışanların kapsama alınması ve işsizlik sigorta fonunun kullanılmasında bir an önce kolaylık sağlanması gerektiğini kaydetti.Bütün emekli maaşlarına aynı şekilde 500 lira zam yapılması ve muhtaç aylıklarının 1500 liraya çıkartılması gerektiğini ifade eden Akşener, ihracatçı firmalara da 6 ay sıfır faizli ve 1 yıl düşük faizli işletme kredisi imkanı sağlanması, KOBİ'lerin Halkbank'a olan kredi ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, 3 ay sonunda 1 yıllık süreç için sıfır faizle yapılandırılması gerektiğini belirtti.Başta turizm olmak üzere, salgından birincil etkilenecek sektörler için uygun işletme kredilerinin acilen uygulamaya konması gerektiğini dile getiren Akşener, bu destek paketinde öğrenci kredileri ve çiftçi borçlarının da yer almadığını aktardı.Akşener, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan kredi ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, 3 ay sonunda 1 yıllık süreç için sıfır faizle yapılandırılması, öğrenciler için de kredi geri ödemelerinin 3 ay erteleyip, yeniden yapılandırılması gerektiğine işaret ederek, bankalara mutlaka stres testi yapılması ve bankaların sermaye yapısının güçlendirici adımlar atılması gerektiğini kaydetti.Meral Akşener, "İYİ Parti olarak toplumsal bir mücadele anlayışı içinde, milletimizin sağlığının korunması ve ekonomik çöküşün önlenmesi konusunda hükümetin alacağı doğru ve rasyonel tedbirleri destekleyeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.Uçak biletleri için KDV indirimi ile konut kredisi teşviki gibi düzenlemelere anlam veremediklerini dile getiren Akşener, "Sayın Erdoğan, Allah aşkına bir kez olsun bir felaketi, eşin dostun için fırsata çevirmeye çalışma. Birçok şirket çalışanlarını ücretsiz izine gönderirken, çalışanların bir bölümü işini kaybederken, sen gidip, eşini dostunu kurtarma peşinde koşamazsın. Senin görevin yandaşlarını değil, önce vatandaşlarını garanti altına almaktır. Milletimiz, geleceğinden endişeli, senden güvence bekliyor. Milletimiz senden, 'Hiçbir iş yeri kapanmayacak, hiçbir vatandaşım işsiz kalmayacak.' demeni bekliyor. Böyle durumlarda, endişe etmesi gereken, vatandaş değil, devleti yönetenlerdir. Uykusu kaçması gereken, vatandaş değil, devleti yönetenlerdir. Kaynak yaratması gereken, vatandaş değil, devleti yönetenlerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA