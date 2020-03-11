İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ESİAD üyelerini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyelerini makamında kabul etti.
11.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:10
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyelerini makamında kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ESİAD üyeleriyle görüştü.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ESİAD üyeleriyle görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : Meral Akşener, İYİ Parti, Ege, Politika
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