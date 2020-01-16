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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin Türkiye'ye nefes aldıracağını belirtti.

16.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:16İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin 'ye nefes aldıracağını belirtti.
Akşener, partisince, Hilton Garden Inn'de düzenlenen "Enerjide Türkiye'nin Yönü" paneli öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinde yeniden parlamenter sisteme geçileceğini söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akşener, Türkiye'de de İYİ Parti'nin 4 aydır iyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin Türkiye'ye nefes aldıracağını savunduğunu hatırlattı.
Akşener, "20. yüzyılın değerlerine, gençlerin taleplerine uygun bir bakış açısıyla yeniden demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının tesis edileceği bir yöntem öneriyoruz." dedi.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni taşıyamadığını iddia eden Akşener, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü, adalet ve güven ortamının olmaması nedeniyle yerli ve yabancıların yatırım yapmadığını" ileri sürdü.
Akşener, Putin'in parlamenter sisteme geçiş isteğini çağın ihtiyacı olarak nitelendirerek, "Rusya bu konuda böyle bir adım attığına göre demek ki çağın ihtiyaçları bu yönde. Sayın Putin ile Sayın Erdoğan'ın da kankalığını bildiğimize göre, umarım birbirlerini etkilerler. Türkiye de nefes alır." şeklinde konuştu.
Meral Akşener, daha sonra panele katılarak kısa bir konuşma yaptı.

Vladimir Putin, Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

Politika

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