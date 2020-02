İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İzmir'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nı açtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir 'in Menemen ilçesinde, Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi verilen parkın açılışını gerçekleştirdi.Bir dizi etkinliğe katılmak ve temaslarda bulunmak üzere 30 Ocak Perşembe günü İzmir'e gelen Akşener, ilçe ziyaretlerine bugün de devam etti.Akşener, Türkelli Mahallesi'ndeki parkın açılışını, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve vatandaşlarla gerçekleştirdi.Dualarla açılan parkı gezen Meral Akşener ve beraberindekiler, Çakıroğlu için yaptırılan anıta karanfil bıraktı.Akşener ve beraberindekiler daha sonra Menemen Adnan Menderes Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.Burada parti teşkilatı tarafından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu için hazırlanan doğum günü pastası kesildi. Dervişoğlu, pastadan Akşener'e ikram etti.Akşener, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı binasını açtıAkşener, İzmir'deki temasları kapsamında partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştirdi.Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de halkın sorunlarını dinlediğini belirtti.İYİ Parti olarak siyasete yeni bir bakış açısı getirdiklerini kaydeden Akşener, şunları söyledi:"Demokrasi tam kamil uygulanmadığı zaman, hukukun üstünlüğü oluşmadığı zaman, adalet tesis edilmediği zaman insanlar mağdurdur. 'Bu millet, bu memleket bizim' diyerek Anadolu'nun her şehrini, her ilçesini dolaşarak, sizin sesinizi kamuoyuna duyurmak üzere yeni bir siyaset tarzı benimsedik. Bu nedenle buradayız."Hükümetin ekonomi yönetimine eleştirilerde bulunan Akşener, halkın sorunlarını TBMM'ye taşıyacaklarını ifade etti.Akşener, parti binasının açılışının ardından İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.