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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş'ta

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyetle belediye ziyaretlerine Muş'tan başladı.

16.10.2019 22:15İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muş'ta
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyetle belediye ziyaretlerine Muş'tan başladı.
Tarifeli uçakla beraberindeki heyetle Muş Sultan Alparslan Havalimanına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırköy Belde Belediyesini ziyaret etti. Kırköy Belde Belediye Başkanı Nahit Dizman'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, ardından Yeşilova Belde Belediyesini ziyaret etti. Akşener, Belediye Başkanı İlhan Çiftçi'den brifing aldı. Bir süre partililer ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ilk belediye ziyaretine Muş'tan başladıklarını belirterek, "Muş'ta, 3 tane belde kazandık ama batıdaki bir büyükşehirden daha çok sevindik. Onların duruşu çalışması, çalışması, samimiyeti, işbirliği bu sonucu doğurdu. Ama Türkiye'nin geleceği açısından benim içim bu 3 belde çok kıymetli" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından belediye çıkışında Akşener, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarıpınar beldesine geçen Akşener, Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belde belediye ziyaretleri sonrası Muş merkeze dönen Akşener, partisinin İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek, "İYİ Parti artık var, kalıcı, itibarlı ve insanların kötü bakmadığı bir parti oldu" ifadelerini kullandı.
Akşener ve beraberindeki heyet, buradaki toplantının ardından partisinin bir restoranda düzenlediği yemek programına katıldı.
(İHA)

Meral Akşener, İlhan Çiftçi, İYİ Parti, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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