23.06.2019 12:20
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Üsküdar 'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı konuşmasında Akşener, "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çok yüksek oranda bir katılım olacak" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Meral Akşener , İstanbul , İYİ Parti , Güncel

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