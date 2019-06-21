İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ŞİLE'DE KONUŞTU

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şile 'de açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener daha sonra burada açıklama yaptı. Akşener, "Şileliler bugünü saymıyorum. Yarından sonra İstanbul 'un seçilmiş belediye başkanını, elinden mazbatası hukuksuzlukla, adaletsiz bir şekilde alınan İBB başkanımızı yeniden seçmek için Pazar günü sandığa gideceğiz. Sandıkları öyle bir patlatacağız ki çamura yatanlar mızıkçılık yapamayacak. Büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu kardeşimi yani ikinci kez tekrar seçeceğiz inşallah." dedi.

Akşener, "Bugün karşınızda İYİ Parti Genel Başkanı kimliğimle bulunmuyorum. Üsküdar 'da ikamet eden, İstanbul'da oy kullanan ve zarfa koyduğu 4 evrakın 3'ü kabul görmüş birisi Ekrem İmamoğlu'nu seçtiğim için kabul görmemiş bir seçmen olarak hakkımı ve hakkımızı aramak için karşınızdayım. Dolayısı ile 39 ilçeye sadece Meral Akşener kimliğimle kimi demokrasi çadırlarımızı ziyaret edip bu şekilde hemşerilerimizle bir araya gelmek kaydıyla, kimi zaman esnaf kardeşlerimizle el sıkışarak, kimi zamansa apartman zili çalarak bu seçimde hakkımı arıyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşim 31 Mart seçimlerine giderken sadece Millet İttifakı'nın adayıydı. Yeniden İBB başkanı seçilecektir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

