İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gitmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Akşener, "Biz insanların tercihlerine karışmayı kendimize yakıştıramayız. Kim, nereye, hangi yeri ziyarete gider bizi ilgilendirmez. Benim en son bildiğim Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymadığı süre içerisinde CHP ile bir iletişimin bulunmayacağı şeklindeydi. CHP genel başkanının beyanatı bu. Bu da bir değişiklik göstermediğine göre aileler üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Siyasilerin eşleri tiyatroya gitmiş. CHP'nin kurumsal yapısı eğer bu tiyatroda ortaya çıkan fotoğraf ile eş değerse başka bir şey. Kılıçdaroğlu'nun bir beyanatı var. HDP ile herhangi bir iletişim kanalının açılması için HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması ve PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söylemesidir dedi. Eşler üzerinden ne söyleyebiliriz ki" ifadelerini kullandı.

"BEN VE EŞİM GİTMEZDİK"

Akşener, "Siz davet edilseydiniz gider miydiniz?" sorusuna ise, "Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Ben gitmezdim. Ha eşim davet edilseydi gider miydi? O da gitmezdi" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran adlı kitabı sahneye taşınmıştı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadir İnanır tiyatroyu beraber izlemişti. Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere birçok siyasi isimden büyük tepki görmüştü.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ İSİMLER BERABER İZLEDİ

Devran'ı sahneye taşıyan sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin'e ise Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Tiyatro gösterimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sanatçı Kadir İnanır, CHP ve HDP'li yöneticiler de katıldı.