İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerde bulundu (2)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
12.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:31
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ 'ın Kapaklı , Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Akşener, Tekirdağ programı kapsamında Saray ilçesinin ardından Kapaklı ilçesine geçti.
Burada esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra partisinin İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluş aşamasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.
Bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür eden Akşener, "Biz zor bir yolculuğa çıktık. Paramız pulumuz yoktu. Ceplerimiz delikti. Üyelerimizden yöneticilerimize, ilçe başkanlarımızdan il başkanlarımıza, o dönemde işi hırsla yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Akşener, buradan Çerkezköy ilçesine giderek semt pazarında esnafla sohbet etti, ardından partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Akşener'in İlçe Başkanlığına girişi sırasında binadaki bir özel güvenlik görevlisi ile İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Buradan Çorlu ilçesine geçen Akşener, Omurtak Caddesi'nde esnafla sohbet etti.
Ardından partisinin İlçe Başkanlığına giden Akşener, yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği yerlerde esnafın hal ve hatırını sorarak, onların dertlerini, isteklerini dinlediğini söyledi.
Sonra da bu dinlediklerini not aldığını anlatan Akşener, "Aldığımız notları salı günü yapılan toplantımızda dile getirerek, iktidarın fark etmesini sağlıyoruz. Ayrıca, onların göremediklerini görüyor ve duyuyoruz. Bunları da onların işitmesini ve bilmesini sağlıyoruz. Şu anda bir seçim havası yok, o nedenle seçimle, siyasetle alakalı çok fazla konuşmuyoruz." dedi.
Akşener, Tekirdağ programı kapsamında Saray ilçesinin ardından Kapaklı ilçesine geçti.
Burada esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra partisinin İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluş aşamasında büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.
Bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür eden Akşener, "Biz zor bir yolculuğa çıktık. Paramız pulumuz yoktu. Ceplerimiz delikti. Üyelerimizden yöneticilerimize, ilçe başkanlarımızdan il başkanlarımıza, o dönemde işi hırsla yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Akşener, buradan Çerkezköy ilçesine giderek semt pazarında esnafla sohbet etti, ardından partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Akşener'in İlçe Başkanlığına girişi sırasında binadaki bir özel güvenlik görevlisi ile İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Buradan Çorlu ilçesine geçen Akşener, Omurtak Caddesi'nde esnafla sohbet etti.
Ardından partisinin İlçe Başkanlığına giden Akşener, yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği yerlerde esnafın hal ve hatırını sorarak, onların dertlerini, isteklerini dinlediğini söyledi.
Sonra da bu dinlediklerini not aldığını anlatan Akşener, "Aldığımız notları salı günü yapılan toplantımızda dile getirerek, iktidarın fark etmesini sağlıyoruz. Ayrıca, onların göremediklerini görüyor ve duyuyoruz. Bunları da onların işitmesini ve bilmesini sağlıyoruz. Şu anda bir seçim havası yok, o nedenle seçimle, siyasetle alakalı çok fazla konuşmuyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerde bulundu (2)
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı