07 Aralık 2018, 14:14
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kentteki programları kapsamında Kandıra ilçesine gelen Akşener, ilk olarak Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi'ne geçti.

Başkan Mustafa Satılmış ve üye muhtarlarla selamlaşan Akşener, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta mahalli idareler seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, ilk seçim çalışmalarına muhtarları ziyaret ederek başlamak istediğini söyledi.

Kendisinin İzmit doğumlu olduğu için ilk seçim ziyaretini de Kandıralı muhtarlara yapmak istediğini ifade eden Akşener, "İnşallah karşılıklı birbirimize uğur getiririz. Çünkü seçime gireceksiniz biz de seçime gireceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyaretin ardından partisinin ilçe başkanlığına geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, partisinin Kandıra Belediye Başkan adayının Ercüment Şahin olduğunu dile getirerek, adaylığın hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretin ardından Akşener, Tunceli kırsalında şehit düşen Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in Aydınlık Mahallesi Güvenler Caddesi'ndeki babaevine geçti.

Burada şehidin babası Yılmaz Güzel ve annesi Emine Güzel ile bir süre görüşen Akşener, ziyaret sonunda sokakta kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kocaeli,Kandıra,İYİ Parti,Meral Akşener
07 Aralık 2018 Cuma 14:14