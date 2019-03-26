İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Benim Kardeşimi, Mehmet'i Seçin"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a destek için Bodrum'a geldi.Akşener, Bodrum Milas Havalimanında İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof Dr. Metin Ergün, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Belediye Meclis Üyesi Adayları, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber ve partililer tarafından karşılandı. Akşener daha sonra Bodrum Ramada Otel'e geçerek burada düzenlenen yemekli toplantıda Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, iş insanları, geçmiş dönem belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a destek isteyerek, "Benim kardeşimi, Mehmet'i seçin" dedi.Gecede ilk konuşan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Genel Başkan Meral Akşener ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü;"6 aydan bu yana bir kampanya yürütüyoruz. Bir barış ve demokrasi kenti olan Bodrum'umuzda gerilen ülke siyasetinden farklı, barış ve huzur içerisinde, kimseye sataşmadan partilerimizle yarışarak demokratik bir şölen içerisinde seçim kampanyamızı yürütüyoruz, Bodrum'un da güzelliği bu. Bunun için durmak yok çalışmaya devam edeceğiz. Ben Ekim ayında Genel Başkanımıza söz verdim; Bodrum Belediyesini alacağız, önümüzdeki beş yıl içerisinde dünya kenti Bodrum'umuz iyi belediyecilik hizmetleriyle tanışacak, altyapı problemlerimiz çözülecek, turizmdeki süremiz en az sekiz aya çıkacak, Bodrum doğasını, çevresini koruyan, kendi özgün mimarisine dönen, kültür ve sanatla anılan bir dünya kenti olacak. Bunun sözünü verdim. Bunu da hep beraber gerçekleştireceğiz."Mehmet Tosun konuşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet etti. Bodrum'da olmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Akşener, sahnede konuşma yaptığı sırada davetlileri arasında eski bakanlardan İmren Aykut'u görüp yanına gitti. İmren Aykut'a sarılarak "Hoşgeldiniz." diyen Akşener, tekrar konuşmasına devam ederek şunları söyledi:"Ben Mehmet Tosun'a dedim ki, 'Ne söyleyeyim?' Dedi ki, 'Abla sakın ola ki tepelerde dönen rüzgarları buraya yansıtma.' Ben de 'Peki' dedim. Seçim kampanyasına başladığımızdan beri ben hep ilçeleri geziyorum. Hep şunu söyledim ve çok büyük alkış aldı. Dedim ki, 'Bu bir belediye seçimidir. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Sakın ola ki tepedekilerin kavgasına gürültüsüne aldırmayın. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla ahbaplarınızla, akrabalarınızla birbirinize kötü olmayın. Yüz yüze bakamayacak hale gelmeyin.' İnsanların birbirinin hayat tarzına, düşüncesine, inancına saygı adası haline gelmiş Bodrum'un bozulmaması gerekiyor ve Mehmet benden bunu rica etti. Mehmet burada gerçekten alkış aldı. Demek ki burada yaşayanlar, Bodrum'da doğmuş olanlar, Bodrum'u bir yaşam yeri olarak tercih edenlerin de kararı bu yönde."Projeler ve Hizmet Anlayışına Dikkat Çekti…Bodrum'da seçim yarışının projeler ve hizmet anlayışı üzerinden yürüdüğüne dikkati çeken Akşener, sözlerine şöyle devam etti;"Elbet bu bir seçim. Bu seçimlerde propaganda yapılacak. Elbette sizleri ikna etmek üzere her birimiz bir şeyler söyleyeceğiz. Ama çok mutlulukla gördüm ki Bodrum'daki yarış, projeler ve hizmet anlayışı üzerinden yürüyor. Yani o rekabet güzel bir şey, hizmet etme anlayışı. Projelerin daha doğru olup olmadığı. Bu rekabet aynı zamanda seçmenin de velinimet olmasını sağlayan bir dil ve davranış. Umarım Bodrum bu seçim kampanyasıyla, bir genel başkan olarak, onun adına oy isteyecek şahıs olarak, bana da böyle bir tembihte bulunduğuna göre, demek ki Mehmet bu dilin kekremsi bir hal almamasına, saygısız bir hal almamasına özen gösteriyor. Ben herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı için çok büyük bir isteği var. Milletvekili olmak için talebi olmadı. En kolay yoldur. 'Ben milletvekili olmak istiyorum.' demedi. Muğla Büyükşehir ile ilgili de bir plan yapmadı. Bodrum'u istedi. İlginçtir, biz Millet İttifakı'nı kurduk. Muğla ve Bodrum'la ilgili o görüşmeleri biliyorsunuz. Öncesinde de tamam dedi, sonrasında da tamam dedi. Yani şartlı olarak seçilmesini kolaylaştıran düzenek üzerinde, ortaya bir şart koyarak adaylık talebinde bulunmadı. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hizmet aşkının inşallah sizleri tercihiyle, sizlerin teveccühü ile hayata geçmesini diliyorum. Diyorum ki 'Benim kardeşimi seç."Konuşmasının ardından Meral Akşener'e çeşitli hediyeler verildi. Karaova'da örülen Milas Halısını çok beğenen Akşener, "Bunu genel merkezdeki odama sereceğiz" dedi. Bodrumspor kulüp başkanı Rıza Karakaya tarafından üzerinde ismi yazılı 48 numaralı Bodrumspor forması ve atkısı hediye edildi. Mehmet Tosun'un seçim çalışmaları kapsamında büyük dikkat çeken karikatür dergisi anısına verilen hediyeyi de çok beğenen Akşener, bunu da genel merkezdeki odasına astıracağını belirtti. Akşener'e son olarak, ünlü karikatürist merhum Bedri Koraman'ın 1995'de yayınlanan "Siyaset Arenası" isimli karikatür kitabı hediye edildi. Son olarak ise Bodrum'un son süngercisi olarak biline Aksona Mehmet tarafından Akşener'e deniz süngeri hediye edilerek, sünger hakkında bilgi verdi.Mehmet Tosun'un İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırmasının ardından, Genel Başkan Meral Akşener ile hatıra fotoğrafı çekildi. Bir süre daha salonda kalan Akşener, birçok kişiyle kısa süreli sohbetler etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda kişiyi de kırmayan Akşener, daha sonra toplantıdan ayrıldı.Meral Akşener bugün ki Bodrum programına Turgutreis Mahallesinden başlayacak. Bodrum Sağlık Vakfı'nı ziyaret edecek Akşener, daha sonra Turgutreis Limanı çevresinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak İYİ Parti Turgutreis Seçim İletişim Merkezini ziyaret edecek. Ardından ilçe merkezine geçecek olan Akşener, burada da Bodrum Limanı içerisinde esnaf ziyaretinde bulunup daha sonra Seçim İletişim Merkezini ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 18.00 dolaylarında Bodrum ziyaretini tamamlayarak havalimanına hareket edecek. - MUĞLA