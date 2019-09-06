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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu'na destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgi destek mesajı yayınladı. Akşener, "Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum" paylaşımını yaptı.

06.09.2019 23:11 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu'na destek

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 ay hapis cezası sonrasında, "O sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur" paylaşımını yaptı.

Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasına ilişkin paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur" değerlendirmesinde bulundu.

VOLTAIRE'DEN ALINTI YAPTI

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda Fransız filozof Voltaire'den de alıntı yapan Akşener, "Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum. – Voltaire Yasama-Yürütme-Yargı'nın güçler ayrılığını koruyamazsak, aynı bugünkü gibi hukuk siyasetin sopası olur. Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kaftancıoğluİmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi

İmamoğlu, Kaftancıoğluİmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi


Canan Kaftancıoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel

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