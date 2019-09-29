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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ishal salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in tedavi görmesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

29.09.2019 19:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, midesindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi olan Akşener'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve Pazartesi günü taburcu olacağı ifade edildi.

PAZARTESİ GÜNÜ TABURCU EDİLECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumartesi günü midesindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in rahatsızlığı önemli ölçüde giderildi. Ancak Akşener'in Pazar günü 19.30'da milletvekilleriyle buluşacağı yemek, rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi. Akşener, Pazartesi günü taburcu edilecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

YAVAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ishal sebebiyle birçok kişi hastaneye başvurmuştu. Ankara'da ishal salgını olduğu ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika

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