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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

İYİ Parti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği olağanüstü kongrenin ardından yeni seçilen 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Başkanlık Divanı ve Merkez Disiplin Kurulu belirlendi.

07.08.2019 18:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı'nda 50 kişiye düşürülen GİK üyeleri delegenin iradesiyle yeniden şekillenirken, bugün toplanan GİK'te Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı da belli oldu.

İŞTE İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI'NDA YER ALAN İSİMLER

Yeni GİK'in, Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirdiği toplantının ardından belirlenen Başkanlık Divanı şu şekilde:

Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu

Genel Sekreter: Uğur Poyraz

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cihan Paçacı

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Dikbayır

Kalkınma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı: İsmail Tatlıoğlu

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Metin Ergun

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tuba Vural Çokal

Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:Yavuz Temizer

Milli Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray

Toplumsal Politikalar Genel başkan Yardımcısı: Şenol Sunat

Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu


Meral Akşener, İYİ Parti, Politika

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