İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı'nda 50 kişiye düşürülen GİK üyeleri delegenin iradesiyle yeniden şekillenirken, bugün toplanan GİK'te Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı da belli oldu.
İŞTE İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI'NDA YER ALAN İSİMLER
Yeni GİK'in, Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirdiği toplantının ardından belirlenen Başkanlık Divanı şu şekilde:
Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu
Genel Sekreter: Uğur Poyraz
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cihan Paçacı
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Dikbayır
Kalkınma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı: İsmail Tatlıoğlu
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın
Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas
Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen
Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan
Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Metin Ergun
Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tuba Vural Çokal
Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:Yavuz Temizer
Milli Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray
Toplumsal Politikalar Genel başkan Yardımcısı: Şenol Sunat
Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu