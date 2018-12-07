İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Türk Siyasetinde 25 Yıldır Aranızdan Çıkmış Gitmiş, Ayakta...

İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
: "Türk siyasetinde 25 yıldır aranızdan çıkmış gitmiş, ayakta kalmış tek kadınım"
KOCAELİ - Kocaeli
'de düzenlenen "Eril Siyasette Kadın Siyasetçi Olmak" konulu söyleşide konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk siyasetinde 25 yıldır aranızdan çıkmış gitmiş, ayakta kalmış tek kadınım" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için geldiği Kocaeli'de Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği tarafından düzenlenen "Eril Siyasette Kadın Siyasetçi Olmak" konulu söyleşiye katıldı. KYÖD Başkanı Didem Turan ev sahipliğinde gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Gerçekleşen söyleşide Akşener'in yanı sıra, İYİ Parti Genel Merkez
Kurucular Kurulu Üyesi Ruhittin Sönmez
, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
, CHP
İl Başkanı Cengiz Sarıbay
, siyasi parti ve STK
temsilcileri katıldı. Söyleşide konuşan Akşener, siyasi kariyerinde kadın olarak yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler aktardı."Türk siyasetinde 25 yıldır aranızdan çıkmış gitmiş, ayakta kalmış tek kadınım"Kadınların verdiği mücadeleler ile seçme ve seçile hakkını aldıklarını söyleyen Akşener, "Siyasetteki deneyimlerimi paylaşmam için davet edildim Türk siyasetinde 25 yıldır aranızdan çıkıış gitmiş, ayakta kalmış tek kadınım. Bunu sivil toplum örgütü çalışmalarıma borçluyum. İkincisi ise ilköğretimden bu yana bu eğitimi olmuş olmaktan dolayı bu kalıcılığı sağlamış olduğumu düşünüyorum. Bir tartışma var, ülkemizde kadim bir tartışmadır. Türk kadını hiçbir şey yapmadı, hiçbir çaba göstermedi. Ama ' Atatürk
, hiçbir çaba göstermediği halde dünyada bütün hem cinslerinden, demokrasilerden önce seçme ve seçilme hakkını verdi' diye bir düşünce mevcuttur. Bir kere bu düşünce çok usturuplu bir yalan. Ayrıca Türkiye
'deki kadınların ilerlemesi, haklarına sahip çıkması, haklarını istemesi, onları içselleştirmesi üzerinde ve mücadele edebilmesinin önündeki en büyük psikolojik engeldir" dedi."Başarmış kadınların, başaramamış ve başarmaya çalışan hemcinslerine karşı görevleri vardır"Türk kadının ülkesi için gösterdiği fedakarlıkların çok fazla olduğunu dile getiren Akşener, "Türk kadının perdelenen mücadelesinin arka planında Osmanlı'nın son dönemlerde yaşanan savaş sürecidir. Yani kadın, açı doyurmaktan çıplağı giyindirmekten ve o kadar çok savaşla karşılaşmıştır. Erkek savaştadır, evi geçindiren kadın olmuştur. Onun için öncelik açı doyurmak, çıplağı giyindirmek olduğu için kadın haklarını ertelemiştir. Ama kadınlar Atatürk'ün çağrısına hiç sektirmeden yürümüştür. Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri'nin öncesini kadınlar kurmuştur. Anadolu'daki ilk Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri'ni kadınlar kurmuştur. Sonra erkekler arkasından gelmiştir. Bütün mesleki gruplarda kadınlar üst yöneticilikte geridedir. Dünyada da kadınlar geridedir ama ülkemizde daha da geridedir. Bizim gibi başarmış kadınların, başaramamış ve başarmaya çalışan hemcinslerine karşı görevleri vardır" diye konuştu."Kadının dezavantajlı gruplardan sayılması bir ayıptır"Kadınların toplumda ötekileştirildiğini belirten Akşener, "Kelimeleri değiştirmenin manası yok. Tecavüzse tecavüz; dayaksa dayak denilmelidir. Bıçaklanma ise bıçaklanma denmeli ki insanlar hoplasın. Yumuşak yumuşak kelimelerle ifade edilmesi ayrı bir durum. Kadının dezavantajlı gruplardan sayılması bir ayıptır. Eğer gücü elinde bulunduranların, 'Açı başı açık kadın ya başı açık eve ya da kiralık eve benzer' diyen adamı yerinde tutarsanız, Zübeyde hanıma 'Genel evde çalışmış' diyen bir adamı sarayda ağırlarsanız; Atatürk'ün manevi kızlarına iftira atarsanız, Kürt sorununu Kürt kadınlarını ikinci bir eş alarak çözüleceğini ortaya koyarsanız ve bunların hiçbirine bir ayıplama dahi yapılmazsa şiddeti teşvik olarak görürüm bunu ben. Bu bir zihniyet meselesidir" şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından Akşener, katılımcıların sorularını cevapladı. Program, Akşener'e çeşitli hediyeler takdim edilmesi ile sona erdi.
Kocaeli,İYİ Parti,Meral Akşener
07 Aralık 2018 Cuma 19:02