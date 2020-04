İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirerek, "Dünyanın hemen her ülkesinde devlet vatandaşına el uzatırken, Türkiye 'yi yöneten iktidar elini vatandaşının cebine uzattı." dedi.Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın küresel bir sorunla mücadele ettiğini belirterek, kurallara uyulduğu, uzmanların uyarıları dikkate alındığı sürece koronavirüs salgınının daha az hasarla atlatılacağını ifade etti.Türk milletinin bu virüs kadar tehlikeli "anlayış enfeksiyonuyla" da karşı karşıya olduğunu savunan Dervişoğlu, salgının boy gösterdiği ülkelerde insanların gözü, kulağının ülkeyi yönetenlerde olduğunu söyledi."Dünyanın birçok ülkesinde, iktidarlar vatandaşlarına rahat olmalarını salık verip devlet olarak arkanızdayız derken, önceki gece duyduğumuz sözler bizlerde büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne yol açtı." diyen Dervişoğlu, Türk milletinin, devletinin dar gününde çift başlı kartal olduğunu, her türlü çileyi göze aldığını, kızılcık şerbeti içtiğini vurguladı.Dervişoğlu, milletin dar günde aynı hassasiyeti devletinden de beklediğini aktararak, şöyle konuştu:"Dünyanın hemen her ülkesinde devlet vatandaşına el uzatırken, Türkiye'yi yöneten iktidar elini vatandaşının cebine uzattı.Bayrağını iç çamaşırı yapıp giyebilen toplumlar devletlerinin desteğini alırken, kanını bayrağına renk yapan Türk milletine banka hesap numaraları verilip, onlardan destek istendi.Milletin bazı borçlarını sadece 3 ay öteleyen sayın Cumhurbaşkanı, kendi bağışını 7 maaş olarak açıklayıp, 7 taksit yapmayı da ihmal etmedi.""Tarihi ayıp"Bütün ülkeler vatandaşına destek olmak, maddi destek vermek için hesap numarası isterken Türkiye Cumhuriyeti'nin, vatandaşına para yatırsın diye iban numarası veren devlet konumuna getirildiğini savunan Dervişoğlu, bunun büyük ayıp değil, tarihi ayıp olduğunu söyledi.Milletin bugünleri unutmayacağını savunan Dervişoğlu, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derde derman sözler bekleyen milletimizin yaşadığı hayal kırıklığı, tamiri güç bir hüzündür.Mesele dayanışma ruhuysa bu yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla rekabet ile değil, iş birliğiyle yapılır.Devleti yönetenler buna katkı sağlar ve iktidar olarak ne yapacaklarını ifade eder.Nitekim, millet ittifakının belediyeleri bu konuda önemli bir adım attı. Vatandaşlarımıza çağrı yaparak, bu sıkıntılı günlerde dara düşen kardeşlerimize yardım eli uzatmak için harekete geçtiler.Ve ne hikmetse, bu adımın hemen ardından Cumhurbaşkanının aklına da yardım toplamak geldi. 'Ben devletim. Yardım istemem, vatandaşıma yardım ederim' demek akıllarına gelmedi. 'Ben devletim. Her kuruma, her kişiye aynı mesafedeyim' diye düşünmek akıllarından geçmedi.Ne yaptılar?İçişleri Bakanlığı marifetiyle, Büyükşehir Belediyelerimizin yardım hesaplarına bloke koydular."Dervişoğlu, yardım hesaplarının hukuksuzca bloke edildiğini iddia ederek, "Cumhurbaşkanına bu hatayı yaptıranları, kendi affetse bile biz affetmeyeceğiz. 'Vatandaştan para isteyelim' diye akıl verenler kimse, belediyelerin topladığı yardımlara çökelim diyenler kimse,Allah şahit, sayın Cumhurbaşkanı unutsa bile, biz unutmayacağız." ifadelerini kullandı."İhtiyat akçesi, İşsizlik Fonu bugünler içindi"İYİ Parti olarak ilk günden itibaren bu zor günlerde devletin atacağı her olumlu adımın destekçisi, milleti dara düşürebilecek her adımın da karşısında olacaklarını ilan ettiklerini anlatan Dervişoğlu, bunun gereğini yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:"Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi bugünler içindi, yediniz bitirdiniz. İşsizlik Fonu'nda biriken para bugünler içindi, ne yaptınız bilen yok. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı gibi yasalarla büyük paralar topladınız, kimin cebinde öğrenebilen yok. Suriyeli sığınmacılara gerekirse 40 yıl bakabileceğini söyleyen bir iktidarın, kendi vatandaşına 3-5 ay bakamayacak hale gelmesi sizin ayıbınız, bizimse acımızdır.İstanbul valisi, iki gün önce, koli bağışlayan iş adamlarının reklam ajansı gibiydi.Öve öve bitiremedi.Her damla destekten Allah razı olsun.Ancak, listeye bakıyoruz, 18 yıldır Türkiye'nin tüm kaynaklarını ayaklarına serdiğiniz, milyarlık ihaleler almış o beş müteahhit de orada.Tek kalemde 500 milyon liralık vergi borcu silinen o beşten biri, birkaç bin koli hazırlatmış kenara çekilmiş. Devletin valisi de 1 liralık işi bin lira diye pazarlıyor. Ayıptır ayıp."SorularDervişoğlu, bir gazetecinin, belediyelerin yardım toplama yetkisi olup olmadığına ilişkin tartışmaları anımsatması üzerine bu tartışmaların yaşanabileceğini ancak bu sürecin tartışma yaşanacak bir süreç olmadığını söyledi.Türkiye'nin bu tartışmaları aşması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, hem merkezi, hem yerel yönetimlerin, hem de STK'lerin rekabet etmeden iş birliği içinde vatandaşlara yardımları ulaştırması gerektiğini vurguladı.Dervişoğlu, Meclise sunulan infaz düzenlemesine yaklaşımlarının sorulması üzerine de AK Parti tarafından parti gruplarına bu konuyla ilgili bir ziyaret henüz yapılmadığını, bunun olup olmayacağını da bilmediklerini ifade etti.Teklife göre hukuki mütalaalarının hazırlandığını dile getiren Dervişoğlu, Adalet Komisyonu'nun cuma günü toplanacağını, muvafık ve muhalif oldukları alanları tartışıp açıklayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA