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İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Medeniyet yolunun taşlarını, sadece cesurlar döşer. Biz, eğitimden, günlük yaşama kadar her alanda, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmanın, bu yola taş döşemek olduğuna inanıyoruz" dedi.

03.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:04İYİ Parti Grup toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Medeniyet yolunun taşlarını, sadece cesurlar döşer. Biz, eğitimden, günlük yaşama kadar her alanda, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmanın, bu yola taş döşemek olduğuna inanıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, bir toplumun medeniyet ölçüsünün o toplumun, dezavantajlı bireylerinin karşılaştığı zorluklar olduğunu söyleyerek, "Onlar ne kadar zorlanıyorsa, medeniyet o kadar yaralı demektir. Onların hayatı ne kadar kolaylaşıyorsa, o ülkede medeniyet yükseliyor demektir. Bu noktada adım atarken, kararlı olmak, cesur olmak gerekir. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi; Medeniyet yolunun taşlarını, sadece cesurlar döşer. Biz, eğitimden, günlük yaşama kadar her alanda, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmanın, bu yola taş döşemek olduğuna inanıyoruz" dedi.

İyileştirilmiş parlamenter sistem iddiasını ortaya atan Akşener, "İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, 'yi 500 günde düşürdükleri çukurdan çıkaracak vizyonun adıdır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, hakkın ve adaletin tarifidir. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, çalışan, üreten, geleceğe ve ülkesine güvenen gençliğin parolasıdır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, birbirine saygı duyan insanlarımızın, "Konuşan Türkiye'nin" anahtarıdır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, Demokratik Cumhuriyet'in, Ekonomik Kurtuluşun reçetesidir. Bu reçete, milletimiz mutlu, Türkiye güçlü olsun diyedir. Bu reçete, milletimiz fakirleşmesin, aksine zenginleşsin diyedir. Bu reçete, kadınlarımız güçlü, çocuklarımız güvende olsun diyedir. Bu reçete, Cennet vatanımız, hep cennet kalsın diyedir. Bu reçete, milletin olanı millete geri vermek içindir, Millet iradesinin yeniden iktidar olmasıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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