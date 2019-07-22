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İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı; 6 kişi gözaltında

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı.

22.07.2019 21:38 İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı; 6 kişi gözaltında
İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı. Kurt, saldırganlardan şikayetçi olurken, polis 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi üzerinde kendisine ait emlak ofisinde 18.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Kurt, işyerinin önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, bir süre Kurt'u darp ettikten sonra kaçarak olay yerinen uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay sonrasında Ayhan Kurt, hastaneye giderek darp raporu alırken karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları çalışma sonrasında 6 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan İyi Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, "Ben ofisimin önünde otururken arkadan gelen 5-6 genç hem yüzüme, hem de sırtıma tekme yumruk attılar ve kaçtılar. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Şikayetçi oldum gereğinin yapılmasını istiyorum. Tanıdığım simalar değil. Siyasi olduğunu düşünüyorum. İyi Parti İlçe Başkanıyım. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını devletimizden bekliyorum" dedi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İYİ Parti, Güngören, Polis, Güncel

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