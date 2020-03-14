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İYİ Parti Hanönü İlçe Başkanlığında Zeki Çelik güven tazeledi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığına yeniden Zeki Çelik getirildi.

14.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:44
İYİ Parti Hanönü İlçe Başkanlığında Zeki Çelik güven tazeledi
Kastamonu 'nun Hanönü ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığına yeniden Zeki Çelik getirildi.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut ilçe başkanı Zeki Çelik, kullanılan 15 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Kongreye İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Mehmet Çıvdır ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Zeki Çelik, Kastamonu, İYİ Parti, Hanönü, Güncel

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