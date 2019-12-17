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İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt, "Kayseri siyaseti kirletilmiştir"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in AK Parti'ye katılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kayseri siyaseti kirletilmiştir" dedi.

17.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:01İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt,
İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in AK Parti'ye katılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kayseri siyaseti kirletilmiştir" dedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, "Demokrasilerde, seçimler marifeti ile elde edilen mevkiler, mesleki mevkiler değildir" dedi.

Bozkurt, "Görev mevkileridir. Bu görevi size seçmen tevdi eder. Seçmen istediği için ve seçmen, iradesini o yönde ortaya koyduğu için o göreve gelirsiniz. Bu nedenle, çok önemli ilkesel gerekçeler olmadan seçmenin tevdi ettiği görevleri kendinizce dizayn etme hakkınız yoktur" diyerek şunları söyledi:

"Bu bakış açısının hilafına yapılan davranışlar kirlilik ve zavallılıktır. Bu bağlamda; İncesu'da gerçekleşen istifalar ile Kayseri siyaseti kirletilmiştir. Seçmen iradesi yok sayılmıştır. Seçmen iradesi gasp edilmiştir. Gidenler de, kabul edenler de bu kirliliğin ortağıdır.

Siyaseten hedefe ulaşmak için; "her yol mubahtır" anlayışı, çirkin bir anlayıştır. Hedefe ulaşmak için kullandığınız yol, metot, üslup meşru ve etik değilse hedefe ulaşsanız bile bu sözde başarının onurunu yaşayamazsınız. Kamu vicdanı bunu size yaşatmaz.

Bu istifa ilkesel ve tepkisel bir istifa değildir; Kirli bir istifadır. Belediye başkanlığı makamına konfor arama tamahkarlığından doğan bir istifadır. Bu durum siyasal bir zavallılıktır. Çünkü, mücadele ve özveri ruhuna sahip olmamak acizliğin ve zavallılığın emaresidir." - KAYSERİ

Süleyman Bozkurt, İYİ Parti, Kayseri, İncesu, Güncel

Kaynak: İHA

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