İYİ Parti İlçe Başkanı'nın Anahtarlarını Vermediği İlçe Binası, Çilingirle Açılarak Devralındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, genel merkezin kararını geri çevirip istifa etmeyen İYİ Parti İlçe Başkanı İlhan Yüksel, partiden ihraç edildi. Yüksel'in anahtarlarını teslim etmediği parti binası ise kapısı çilingir yardımıyla açılarak devralındı.

İSTİFA ETMEYEN YÜKSEL, PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanı İlhan Yüksel, son seçimlerin ardından genel merkezin tavsiye kararına uymadı ve istifa etmedi. Genel Başkan Meral Akşener ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur hakkında olumsuz açıklamalar yaptığı gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na da sevk edilen İlhan Yüksel, partiden ihraç edildi.

PARTİ BİNASININ ANAHTARLARINI TESLİM ETMEDİ

İhraç edildikten sonra il yönetimi tarafından karar kendisine tebliğ edildi ancak iddiaya göre İlhan Yüksel parti binasının anahtarlarını gelen yöneticilere teslim etmeyi reddetti.

ÇİLİNGİRLE KAPI AÇILDI

Bu gelişme üzerine Yalvaç'a giden İl Başkan Yardımcısı Ramazan Kabalak, ilçe binasının kapısını çilingir yardımıyla açtırdı ve parti yönetimini devraldı. Yalvaç ilçe teşkilatına yakında yeni atama yapılacağı belirtildi.