Haberler » Güncel » İyi parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası - Haber

İyi parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası

İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiasıİYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.

22.12.2019 03:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 03:23
İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.
Olay, saat 2230 sıralarında Uşak- İzmir D300 karayolu üzerinde bulunan Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yönetimindeki 35 U 8270 hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan tüfekle ateş açıldı. Aracın plakasını göremediğini ifade eden Savaş, olayın ardından yakında bulunan akaryakıt istasyonuna giderek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, araçta ve bölgede incelemede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş, emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.
İyi parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası

İYİ Parti, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

03:22   İyi parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası - Haber
03:21   Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı Tunç için başsağlığı mesajı - Haber
03:20   Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı Tunç için başsağlığı mesajı - Haber
03:20   Libya'da Zintan güçleri Türkiye ile yapılan anlaşmaya destek veriyor - Haber
03:16   İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası - Haber
00:18   İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Haber
23:59   Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Haber
22:36   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Haber
21:56   BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
21:43   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Haber
22.12.2019 03:29:57