İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım

İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığı resmi Facebook adresinden rahatsızlığından dolayı istirahatten dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli için yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

TEPKİ GELİNCE KALDIRDILAR

Bahsi geçen paylaşımda Bahçeli'nin fotoğrafı "3 hafta sonra gelen ilk fotoğraf. Hayattaymış" notuyla paylaşıldı. Gelen tepkiler üzerine paylaşım bir süre sonra kaldırıldı.

İL BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, paylaşım için özür dilerken, sosyal medya hesabını yöneten partilinin istifa dilekçesini yayınladı. Kırkpınar, yayınladığı mesajda "Bugün akşam saatlerinde İYİ Parti Buca ilçe başkanlığı Facebook sayfa yöneticisi tarafından paylaşılan Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili görüntüden ve sözden dolayı incinen, üzülen ve öfkelenen kardeşlerimden teşkilatımız adına özür dilerim. Sayın Devlet Bahçeli'ye sağlıklı ömürler dilerim"ifadelerini kullandı.

İşte yapılan o paylaşım;