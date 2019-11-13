Haberler » Güncel » İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun da emniyet tarafından koruma kararı kaldırıldı - Haber

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun da emniyet tarafından koruma kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ardından, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da koruma kararını kaldırdı. Kararı sosyal medyada duyuran Kavuncu, "Allah'tan başka korkumuz zaten yoktur" diye konuştu.

13.11.2019 08:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:24İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun da emniyet tarafından koruma kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ardından, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da koruma kararını kaldırdı.

Kavuncu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kavuncu İstanbul Valiliği'ne bağlı İl Koruma Komisyonu'nun şahsına vermiş olduğu koruma kararının İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından gerekçe dahi bildirilmeden kaldırıldığını söyledi, 10 ay boyunca güvenliğini sağlayan polislere teşekkür etti.

Kavuncu, "Alınan bu gerekçesiz karar, devlet kurumları arasındaki çelişkiyi ve belirsizliği her zamanki gibi ortaya koymaktadır. Ancak herkes şundan emin olsun ki; Allah'tan başka korkumuz zaten yoktur, en büyük güvencemiz de milletimizin dualarıdır!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Korumalarının geçen cumartesi günü toplantı sırasında yaptığı tebligata göre, Kaftancıoğlu için 'Emniyet'in Koruma Şubesi' tarafından sağlanan iki kişilik koruma ekibi geri çekilmişti.

Seçim sürecinde ve sonrasında tehditler aldığı gerekçesiyle kendisine Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanan koruma desteğinin, 9 Kasım'da sona erdirildiği belirtilen Canan Kaftancıoğlu ile ilgili TBMM'de soru önergesi verilmişti.

KaftancıoğluKaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim


İçişleri Bakanlığı, Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
08:44 Tunceli'nin Akpazar belde belediyesine görevlendirme
08:43 Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon (1)
08:38 Yurtta hava durumu
08:36 Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak'ın HDP'li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden...
08:38 NARGİLE TÜTÜNÜ KAÇAKÇILIĞI YAPANLARA 8 İLDE OPERASYON (1)
08:21 Cumhurbaşkanlığı kararı ile zorunlu hizmet sonucu işinden uzak kalanlar, istediklerinde yeniden hizmete alınacak
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
07:55 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddialarını yalanladı
07:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelip slogan atan vatandaşları selamladı
04:18 ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 08:45:54