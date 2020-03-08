İYİ Parti Kahramankazan İlçe Kongresi yapıldı
İYİ Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatının 2. Olağan Kongresinde başkanlığa Ahmet Canıtez seçildi.
08.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:08
İYİ Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatının 2. Olağan Kongresinde başkanlığa Ahmet Canıtez seçildi.
Bir düğün salonunda yapılan kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, ve partililer katıldı.
Divan Başkanlığını Ankara İl Başkan Yardımcısı Sevgi Yalav'ın yaptığı kongre şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Gündeme alınan maddeler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Kongrede tek aday olan Ahmet Canıtez, 91 oyla ilçe başkanlığına getirildi.
Genel kurulda konuşan Sunat, "Geleceğe iyi bir çevre bırakmak için yollardayız. Üreten, kazanan, emeğinin hakkını alan ve adaletli paylaşan bir Türkiye için yollardayız. Milli ve üniter devlet yapımızı korumak için yollardayız ve devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü sağlamak için yollardayız." dedi.
Sunat, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Bir düğün salonunda yapılan kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, ve partililer katıldı.
Divan Başkanlığını Ankara İl Başkan Yardımcısı Sevgi Yalav'ın yaptığı kongre şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Gündeme alınan maddeler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Kongrede tek aday olan Ahmet Canıtez, 91 oyla ilçe başkanlığına getirildi.
Genel kurulda konuşan Sunat, "Geleceğe iyi bir çevre bırakmak için yollardayız. Üreten, kazanan, emeğinin hakkını alan ve adaletli paylaşan bir Türkiye için yollardayız. Milli ve üniter devlet yapımızı korumak için yollardayız ve devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü sağlamak için yollardayız." dedi.
Sunat, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İYİ Parti Kahramankazan İlçe Kongresi yapıldı
Etiketler : Kahramankazan, İYİ Parti, Güncel
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