06.07.2019 15:39
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İYİ Parti Karabük İl Başkanlığında görev değişimi

İYİ Parti Karabük İl Başkanlığında görev değişimi

İYİ Parti Karabük İl Başkanlığına Dursun Doğan atandı.

İYİ Parti Karabük İl Başkanlığına Dursun Doğan atandı.
Doğan, parti binasında yapılan törende görevi Mehmet Aksoy'dan devraldı.
Burada konuşan Doğan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatı ile kurucu il başkanlığı görevinin verildiğini söyledi.
Birlik ve beraberliği yakalayacak bir yönetim oluşturacaklarını belirten Doğan, "Partimizi Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de daha iyi yerlere götürmek için mücadele edeceğiz." dedi.
Eski İl Başkanı Mehmet Aksoy da 2018 yılından bu yana görevde olduğunu ifade etti.
Dursun Doğan'a başarılar dileyen Aksoy, "Her zaman partimizin arkasındayız. Onlarla birlikte olacağız. Partimizin neferi olarak devamlı koşacağız." diye konuştu.
Kaynak: AA
Mehmet Aksoy, Dursun Doğan, İYİ Parti, Karabük, Güncel

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