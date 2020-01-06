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İyi Parti Karapınar İlçe Başkanı Haluk Çağıran oldu

Karapınar İYİ Parti İlçe başkanlığına Haluk Çağıran getirildi.

06.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:12 İyi Parti Karapınar İlçe Başkanı Haluk Çağıran oldu
İYİ Parti İlçe başkanlığına Haluk Çağıran getirildi.
Eski başkan Duran Karaoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından İl Başkanlığı tarafından Haluk Çağıran İYİ Parti Karapınar ilçe başkanlığına atandı.
Başkan Çağıran, "Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bu görevi bana layık görenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Haluk Çağıran, Ruşen Yentürk, Kemal Ünlüer, Ömer Ulaş, Muhammet Çağıran, Hadiye Peker, Lütfiye Yentürk, Huriye Çağıran, Yüksel Turanboy, Ali Bayrak, Feridun Küçük, Yakup Songül, Muammer Akyıldız

Karapınar, İYİ Parti, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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