İYİ Parti Karapınar İlçe Kongresi yapıldı
İYİ Parti Karapınar İlçe Kongresi, parti binasında yapıldı.
09.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:18
İYİ Parti Karapınar İlçe Kongresi, parti binasında yapıldı.
Kongreye İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, il yöneticileri, Karapınar ilçe teşkilatı ile partililer katıldı.
İYİ parti İl başkanı Gökhan Tozoğlu, zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirterek, "Zor günler yaşıyoruz. Zor coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz. Suriye sınır ötesinde Mehmetçiklerimiz eli tetikte bekliyor. Mevcut hükümetin geleceğimiz yönelik güzel planları yok." dedi.
Kongreye katılan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise Hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.
Seçimlerden önce verilen vaatlerin yerine getirilmediği savunan Yokuş, "Devlet tek adam ile yönetilmemeli. Esli parlamenter sisteme dönülmeli." Dedi.
Tek listeyle gidilen seçimde, Haluk Çağıran İlçe Başkanı oldu.
Yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Ruşen Yentürk, Kemal Ünlüer, Ömer Ulaş, Kevser Yıldırım, Hadiye Peker, Lütfüye Yentürk, Huriye Çağıran, Miraç Okan Ekmekçi, Ali Bayrak, Feudun Küçük, Yakup Songül.
Kongreye İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, il yöneticileri, Karapınar ilçe teşkilatı ile partililer katıldı.
İYİ parti İl başkanı Gökhan Tozoğlu, zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirterek, "Zor günler yaşıyoruz. Zor coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz. Suriye sınır ötesinde Mehmetçiklerimiz eli tetikte bekliyor. Mevcut hükümetin geleceğimiz yönelik güzel planları yok." dedi.
Kongreye katılan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise Hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.
Seçimlerden önce verilen vaatlerin yerine getirilmediği savunan Yokuş, "Devlet tek adam ile yönetilmemeli. Esli parlamenter sisteme dönülmeli." Dedi.
Tek listeyle gidilen seçimde, Haluk Çağıran İlçe Başkanı oldu.
Yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Ruşen Yentürk, Kemal Ünlüer, Ömer Ulaş, Kevser Yıldırım, Hadiye Peker, Lütfüye Yentürk, Huriye Çağıran, Miraç Okan Ekmekçi, Ali Bayrak, Feudun Küçük, Yakup Songül.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İYİ Parti Karapınar İlçe Kongresi yapıldı
Etiketler : Milletvekili, Karapınar, İYİ Parti, Konya, Güncel
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