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İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: "Büyükşehir Belediyesi'nden...

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan su tarifesi değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Su çağrımıza gelen olumlu yanıt ailelerimize katkı sağlayacaktır" dedi.

30.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:53
İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel:
İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan su tarifesi değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamasında, "Su çağrımıza gelen olumlu yanıt ailelerimize katkı sağlayacaktır" dedi.

Kazım Yücel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Kayseri Basınına yapmış olduğumuz basın açıklamamızda dile getirdiğimiz, su fiyatlarında yüzde 50 indirim çağrımıza Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkıç'tan olumlu yanıt geldi. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Kasım 2019 da meclis çoğunluk kararı ile almış olduğu zam kararından vaz geçti, Alınan bu kararın Kayseri halkımıza su fiyatlarında yüzde 50 indirim olmasa da, ailelerimize bir katkı sağlayacak hemşehrimizin yalnız olmadığı duygusunu verecektir. Bu karardan dolayı çağrımıza kulak veren belediye başkan ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz, bu zor süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağımıza inancımız tamdır. Kamuoyuna saygılarımızla." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İYİ Parti, Kayseri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: 'Büyükşehir Belediyesi'nden... - Haberler

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