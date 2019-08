İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı seçim sonrası süreci değerlendirdi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı, seçimden sonraki 5 ayda gerçekleştirilen Belediye Meclisi faaliyetleri hakkında basın açıklaması yaptı.Yapılan açıklamaya İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Muhalefetin demokrasi olan bir ortamda mutlu olması gerektiğini söyleyen İl Başkanı Bozkurt, "Yerel seçimlerin ardından 5 ay gibi bir süre geçti. Bu süre içerisinde biz İYİ Parti olarak, belediyelerde meclis üyelerimiz marifetiyle neler yaptığımızı aktarmak için buradayız. Bunları aktarmak isteme sebebimiz, biz muhalefetin demokraside işlevsel hale gelmesini istiyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı şehrimizdir ve şehrimizde muhalefetin işlevsel hale gelmesini istiyoruz. Seçimlerden önce çeşitli vaatlerimiz vardı ve bunlardan en önemlisi, adaylarımızı nitelikli insanlardan oluşturacağız dedik. Bunu da yaptığımızı düşünüyorum. O zaman da dedik ki bizim adaylarımız, şehrin sorunlarına vakıf ve çözüm önerileri olan insanlar olacak ve gerçekleştirdik. Milletimizin bize verdiği muhalefet göreviyle, meclis üyelerimizin çok nitelikli olduklarını iddia ettik ve 5 ay içerisinde arkadaşlarımız bu iddiamızı gerçekleştirdiler. Başında da söylediğim gibi, muhalefet demokraside çok büyük önem arz etmektedir. Demokrasi muhalefetin mutlu olduğu bir rejimdir aslında. Muhalefet mutlu, huzurlu ve güvenli değilse demokrasiden tabii ki söz etmemiz mümkün değil. Bu nedenle muhalefet kurumunu demokrasi adına etkili hale getirebilmek için yaptığımız faaliyetleri denetim içerisinde takip ettiğimizi aktarmak istedik" dedi.Seçimde not aldıkları sorunları mecliste dile getirdiklerini ve çözümler için ellerinden gelen gayreti sergilediklerini söyleyen İYİ Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı Kazım Yücel ise, "Biz seçimde sıkıntılarını dinlediğimiz vatandaşları not edip ilçe başkanımıza ve il başkanımıza iletmiştik. Bu notları ilerleyen dönemlerde hem Kocasinan'da şahsım ve arkadaşlarımla, hem de Büyükşehir Belediyesinde özelikle İncesu Belediye Başkanımızla güzel bir uyum içerisinde üsule uygun bir şekilde gündeme taşıdık. Önemli olan İncesu'ya hizmet ve bir şeyler götürebilmek. Tek belediyemiz var ve ora için elimizden gelen gayreti orada sergiliyoruz" diyerek meclis gündemine taşıdıkları sorunları şu şekilde açıkladı;"Mesken sorunu Kayseri'de büyük sorunlardan biri""Mesken sorunu Kayseri'de en büyük sorunlardan bir tanesi. 100 bine yakın vatandaşımızın evi var oturuyor ama evi yok. Kat irtifakından bir tapusu var, bu da demektir ki elektriği suyu 2 katı ödüyor. Vatandaş evi için bankaya gittiğinde kat irtifakı olduğu için evinin değeri düşüyor. Gerçek değerleri olmadığı gibi, bu vatandaşlarımız elektrik ve suyu fazla ödüyor. Bunu ilk mecliste biz gündeme getirdik ve belediyede bir komisyon kurulmasına vesile olduk. Bu sorunu masaya yatırdık ve görüşmelere devam ediyoruz ve Kayseri'de bu sorunu çözmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz""Kayseri festivaller şehri olsun istedik""Aslında festivaller belediyenin işi ama bunun arkasında ticaretimizde eksiklik var. Kayseri'de yıllar önce herkes farklı tarzda insanlar görürdü ama şimdi bir tane turist görmüyoruz. Valilik sitesinde Kayseri'ye 150 bin tane giriş ve konaklama yapan kişilerin birçoğu, buradaki ciddi bir firmanın kayyum tarafından devralınmasıyla yarıya düşmüş ve turist değil iş adamı geliyor Kayseri'ye. Bizler buna turist diyoruz ama asla bir Fransız, Alman veya başka bir millet görmüyoruz. Bununla ilgili festivale neden olacak bir sürü şeyimiz olduğunu meclise sunduk. Kayseri festivaller şehri olmalı ve yerli turist buraya gelmeli. Kapadokya gibi bir yere 3 milyon turist geliyor ve biz buradan hiç turist çekemiyoruz. Festivallerle Kayseri'yi anlatalım yanınca mı göreceğiz turistik yerleri. Tarihimizi sergileyelim istedik teklifimizde""Askeri alanlar Millet bahçesine dönüştürülüyor""Ankara'dan bir haber geldi ve denildi ki Hava İkmal arazisi üzerine Millet Bahçesi yapılacak. Kimse kendine pay çıkarmasın ama askeri arazileri devlet politikası gibi düşünün Millet Bahçesine dönüştürüyorlar. Kayseri'de de 3 milyon 255 bin metrekarelik Hava İkmal arazisinin bir kısmında askeri konutlar olduğu için şimdilik beklesin, biz 1 milyon 255 bin metrekaresinde Millet Bahçesi yapacağız dediler. Biz de bir açıklama yaparak dedik ki, sadece bununla sınırlı mı çünkü kanunen bu arazilerin yüzde 60'ının imara açılması lazım. Çünkü bu alanda lojmanlar kaldırılıp bina yapılırsa, burada Erciyes'ten gelen rüzgar kesilecek ve şehir merkezinde belli bir süre sonra hava kirliliği meydana gelecek dedik""Fakirin semtinde su 4,5 TL, zenginin semtinde 1,5 TL""Suyu en zengin semtlerden Çay Bağlarında 1,5 TL'ye verip, dar gelirli vatandaşlara 4,5 TL'ye veriyor. mesken alamayanlar daha fazla ödüyorlar. Çay Bağları nasıl oluyor da 1,5 TL'ye alıyor dedik ve gündeme getirdik ve dedik ki bu işi beceremiyorsa yetkili istifa etsin. Bizden sonra istifa etti ama hala su fiyatları düşmedi. 1,5 TL'ye Kayserimizde su var ama belediye bu işte ben de varım dediği için, 4,5 TL'ye içen bizler de varız""Hep muhalefet olmayıp alternatif de sunuyoruz""Sahabiye mahallesinde biz baktık ki sorun var ve nasıl çözeriz diye düşündük. Sayın başkanımız dedi ki 'Sahabiyedeki insanlara bir proje oluşmuş ve bizim destek olmamız lazım'. Kimin yaptığı hiç önemli değil ama bu iş yürümeli ve bizim burada bu işle ilgilenen herkese destek olmamız gerekir diye düşündük. Orada enflasyonik bir artış olmuştu ve yapan firma mal edeceği rakama edemez hale geldi ve belki daha da üstünü buldu fiyatı. O da ihale şartnamesinde değiştirilen kendi tek taraflı fesih hakkını kullanmak istedi ama biz dedik ki hayır buna gerek yok. Biz de size destek olacağız. Sahabiye'de 6 bin konut var ve biz mağduriyetlerin vesilesi değil desteği olacağız dedik" ifadelerini kullandı.Kazım Yücel, konuşmasını sonlandırırken yanlışlara her zaman mutlaka ses çıkaracaklarını belirtti. - KAYSERİ