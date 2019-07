İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sürecini Sebep Olan Her Şeyi...

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'de belediyelerin durumunun iç açıcı olmadığını belirterek, "Borçlanma ile saadet olmaz. Şu an Büyükşehir başta olmak üzere belediyeler borç batağında. Yerel seçimler öncesi hangi konularda uyarılarımızı yaptıysak, bugün ne yazık ki bir bir gerçekleşiyor. Yanlış yönetim, koltuk kaygısı, sen, ben, bizim oğlan anlayışı ile hem ülke hem de Kayseri kaybediyor" dedi. Diğer yandan Ataş, ortaya çıkan TC tartışmaları ile ilgili olarak da, "Sıkışınca algı operasyonu diyenler, bu ülkenin değerlerini bir bir yok etmeye çalışıyor. Biri çıkıp 'TC bölücülüktür' diyor, geçmişte de 'Ergenekona Allah'a iman eder gibi inanıyorum' demişti. Bu konuda tövbe etti mi? Bunun yanında diğeri de çıkıp 'Güle oynaya 90 yıllık sistemi değiştirdik" diyor. Sizin bu ülkeyle, milletle asıl derdiniz ne. Çıkın mertçe açıklayın. Neyin peşindesiniz?" diye sordu.İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ortaya atılan borç ve istifa iddialarını değerlendirdi. Büyükşehir ile diğer belediyelerin mali durumunun iyi olmadığını kaydeden Ataş, seçim öncesi yaptığı uyarıları hatırlattı."Biz seçim öncesi belediyelerin şu an borç batağında olduğunu söyledik." diyen Ataş, "Mevcutların yeniden görev başına gelmeleri halinde değişen bir şeyin olmayacağını da belirttik. Çünkü anlayış aynı, bakış aynı, zihniyet aynı. Hepsi bir birinin açığını kapatmanın derdinde. Oysa vatandaşla gerçekler paylaşılmalı. İşte borç yüzünden nasıl birbirlerini üstü kapalı da olsa eleştirdiklerini gördük. Biri Özhaseki'yi, diğer Çelik'i eleştirdi. Son olarak da Başkan Büyükkılıç, sürekli borç konusunu gündemde tutuyor ve bu sorumluluğun altına belli ki girmek istemiyor. Belediyenin şu an 2 milyarı aşkın borcu olduğu konuşuluyor. Büyükkılıç'ın istifa ettiği, sonra vazgeçirildiği konuşuluyor. Meclisten 150 milyon borçlanma yetkisi verilen Büyükkılıç'ın, bu paranın tamamını borç yükü yüzünden kullanamadığı, paranın sadece bir miktarını kullanabildikleri konuşuluyor. KASKİ'nin mal varlıkları ipotekli deniyor. Ne oldu, borçsuz belediye naralarına? Gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Bu daha filmin jeneriği, bakalım sonrasında neler ortaya çıkacak? Birileri de çıkıp, acınacak durumla alay ediyor ve 'içinizde hasta olan varsa istifa etsin' şeklinde espri yapıyor. Evet, bir hasta var. O hasta getirilen sistem, o hasta sürdürülmek istenen anlayış. Bu anlayışın artık ülkeye faydası yok" dedi.Büyükşehir'de ortaya çıkan borç tartışmalarının yeni bir şey olmadığını dile getiren Ataş, iç çekişme yüzünden Kayseri'nin daha fazla Türkiye'ye rezil edilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç'ın ortadaki neden her neyse, görevini sonuna kadar götürmesi ve tamamlaması gerektiğini anlatan Ataş, "Millet sonuçta oy vermiş ve tercihini yapmıştır. Sayın Büyükkılıç'ı seçmiştir. Millet iradesine saygı duyulmalı ve sayın Büyükkılıç görevini tamamlamalıdır. Ortaya çıkan iddialar, söylentiler ne yazık ki Kayserimize zarar veriyor. Biz de bu çerçevede her zaman söylediğimiz gibi Kayseri için yapılması gereken bir şey varsa, üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeter ki vatandaşımız, şehrimiz, ülkemiz kazansın. Biz görevden kaçmayız." şeklinde konuştu.Ataş, Büyükkılıç'ın tabloyu bile bile göreve talip olduğuna da dikkat çekerek, "Burada sanki iş Memduh Başkanın üzerine kalacakmış gibi bir durum da var, ama gelinen noktada seçim öncesi 150 proje açıklarken Memduh Başkan bu tabloyu biliyordu. Yani gerçekleri göre göre o koltuğa talip oldu. Belki bu borçlanmanın suçlusu değil, ama o da uzun yıllardır Büyükşehir Meclisinin en etkin isimlerinden biriydi. Sonuçta bu tablodan haberinin olmaması imkansız. O zaman akıllara birileri sözünde durmadı mı? ya da birilerinin Büyükşehir için başka bir planı mı var? Birileri işleri daha da çıkmaza sokup, başka emellerini ortaya koymak mı istiyor? soruları akla geliyor" ifadelerini kullandı.w"İşte bütün bunlar yaşanırken, AKP'de bir diğeri de çıkıp 'Güle oynaya 90 yıllık sistemi değiştirdik" diyor." ifadelerini de kullanan Ataş, "Yahu sen güle oynaya yol arkadaşlarını yarı yolda bıraktın. Sen güle oynaya makam için davam dediğin yolu değiştirdin. Sen güle oynaya 'harun gibi gelip karunlaştılar' dediğini unutup, karunlaştılar dediklerine dahil oldun. Gerçekten de milleti artık sizi gülerek izliyor. Şimdi gelelim asıl meseleye, sizin bu ülkeyle, milletle asıl derdiniz ne? Çıkın mertçe açıklayın. Neyin peşindesiniz? Nedir bu içinizde bitmeyen Türkiye Cumhuriyeti nefretinin asıl sebebi. Bu millet size güvendi oy verdi, makam verdi. Size rahat mı batıyor?" diye sordu.15 Temmuz hanin darbe girişiminin yıldönümü ile ilgili de açıklama yapan Ataş, "FETÖ terör örgütü konusunda geçmişte duruşumuz, tavrımız, söylediklerimiz yani safımız belliydi. O günlerde de dilimiz döndüğünce iktidarı uyardık, ama dinlemediler. FETÖcüler, vatanseverleri saf dışı bırakıp, devletin her yerine yerleştiler ve sonraki süreçte de ne yazık ki acı olaylar yaşandı. Şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Şimdi bu yaşananlardan ders almayanlar, yine farklı karanlık işler peşinde. Başka cemaatler FETÖ'nün yerini alıyor. Gelinen noktada biz yine uyarılarımızı yapıyoruz. Başka FETÖleri bu milletin başına bela etmeyin. Bu kapsamda hain darbe girişimi sürecine sebep olan her şeyi kınıyor, yapanları da lanetliyorum. Bu milletin iradesine kimse darbe yapamaz. Türkiye Cumhuriyetine ve değerlerine kimse darbe yapamaz. Bu anlayışta olanlara bu millet yaşadıkları her yeri dar eder, cevabını verir" dedi. - KAYSERİ