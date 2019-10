İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'tan TÜİK tepkisi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 15 yılın rekorunu kıran eylül 2018 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından görevinden alınan TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taşçı'yı hatırlatarak, 26 ay sonra enflasyonun bu kez tek haneye düşürülmesinin şüpheli olduğunu belirtti. Bu konuda hazırladıkları araştırma önergesini 21 Milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunan Ataş, markette, pazarda fiyatlar sürekli artarken, her gün zam haberleri gelirken eylül ayı enflasyonu 26 ay sonra tek haneye düşürülmesinin ciddi şüpheleri beraberinde getirildiğini söyledi.İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalı enflasyon rakamlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı. Ataş, öncülüğünde İYİ Partili 21 Milletvekilinin imzasıyla araştırma önergesi hazırlandı ve Meclis Başkanlığına sunuldu. TÜİK'in enflasyonla ilgili verilerinin gerçeği yansıtmadığını ve ekonomik tabloyla da örtüşmediğini dile getiren Ataş, Meclis'te grup önerisi ile ilgili partisi adına konuştu.Partisinin TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçekliğinin araştırılması, hesaplama yöntemlerinin incelenmesi konulu meclis araştırması önerimiz hakkında söz alan Ataş, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine artık kimsenin inanmadığını kaydetti."DAMATLA BİRLİKTE ÇALIŞAN YİNAL YAĞAN ENFLASYONU SÜREKLİ DÜŞÜRDÜ!"Ataş, "Ülkemizde özellikle son zamanlarda TUİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerçek enflasyonun çok daha fazla olduğu yönünde kamuoyunda genel bir kanı oluşmuştur. Öyle ki TUİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine artıkkimse inanmamaktadır. Bu düşüncelerinde haksız sayılmazlar. Nitekim Ekim 2018'da yani 1 yıl önce eylül ayı tüketici enflasyonu yüzde 6.30 yıllık ise yüzde 24.52 olarak açıklanmış ve bu oranlar son 15 yılın en yüksek enflasyonu olmuştu. Bu enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen sonrasında ne oldu hepiniz hatırlıyoruz. Enflasyonu hesaplayan birimin başındaki TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınarak yerine, damadın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yinal Yağan getirilmiştir. Bu Yinal Yağan sanırım çok başarılı olmuş ki; 5-6 ay önce de TÜİK'e başkan olarak atandı, ama yiğidi öldür hakkını yeme. Enver Taştı görevinden alınıp bu arkadaş iş başına geldikten sonra, enflasyonu sürekli düşürdü. Masa başında düşürdü ama olsun. Sonuçta o gün bugündür enflasyon kademeli olarak düşüyor. Ama hayret verici olansa çarşıda, pazarda fiyatlar sürekli yükseliyor." ifadelerini kullandı."EY TÜİK FİYATLAR YÜKSELİRKEN, ENFLASYON DÜŞER Mİ?"Konuşmasında, "Bize de sormak düşüyor, eyy TÜİK fiyatlar yükselirken, enflasyon düşer mi?" ifadelerini kullanan Ataş, son yapılan zamları da hatırlattı. Ataş, şu ifadeleri kullandı, "Vatandaşımızın hayatına doğrudan etki eden, temel tüketim maddelerinin hesaplanan enflasyon sepeti içinde ki oranı ne kadardır? Son zamanlarda çaya yüzde 30 zam, elektriğe yüzde 50 zam, doğalgaza yüzde 35 zam, köprü geçişlerine yüzde 20 zam, şekere yüzde 16 zam, sigaraya yüzde 50 zam, öğrenci yurtlarına yüzde 20 zam, akaryakıta ve temel gıdalara her gün zam gelirken nasıl oluyor da enflasyon düşüyor? Oran yüzde 9.26 oluyor? Bu sizin enflasyon sepetinin içinde neler var? Tüm millet olarak anlamadığımız işte bu. Zaten anlatan da yok.""GERÇEK ENFLASYON ORANLARINI HESAPLAMAK İSTİYORSANIZ HALKIN İÇİNE ÇIKIN"Enflasyonun suni olarak masa başında düşürüldüğünü ve gerçek durumu yansıtmadığını anlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, enflasyona göre vatandaşın maaşına yapılan zamların da bu nedenle eriyip, gittiğini dile getirdi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Vatandaşın aldığı maaşa bu enflasyona göre zam yapılıyor. Gerçek enflasyon, hesaplanan enflasyondan çok daha yüksek olduğu için, İşçinin, memurun dört gözle beklediği üç beş kuruş zammı da alıp götürüyor. Daha geçtiğimiz günlerde eylül ayı enflasyon oranları açıklandı. Bu açıklama ile 26 ay sonra enflasyon tek haneye indirilmiştir. Dikkat edin indi demiyor, indirilmiştir diyorum. Görüyoruz ki; hiçbir yapısal reform olmadan zorunlu ihtiyaç ürünlerinin fiyatı sürekli artış gösterirken gerçekte zamlarla mücadele eden vatandaşımız nezdinde bu oran masa başında ayarlanmış gerçekle alakası olmayan bir orandır. Samimi soruyorum bu enflasyon oranlarına inan var mı? Enflasyon oranları masa başlarında, kendi oluşturduğunuz enflasyon sepeti üzerinden belirlenemez. Gerçek enflasyon oranlarını hesaplamak istiyorsanız halkın içine çıkın. Çarşıya, pazara uğrayın. O zaman gerçek enflasyon oranlarını görürsünüz. " dedi."GELİN ARAŞTIRALIM, ÇÜNKÜ VATANDAŞIN MUTFAĞINDA YANGIN VAR"TÜİK'in şüpheli bir durum içerisinde olduğunu belirten Ataş, bu nedenle konunu araştırılması ve kamuoyuna doğru bilgilerin verilmesi gerektiğini söyledi. Ataş, Vatandaşın mutfağında yangın var. Mutfaklarda artık tencereler kaynamıyor. Bu nedenle biz İYİ Parti olarak diyoruz ki; bu şüpheli durumu bir an önce araştırılarak açıklığa kavuşturalım. Bu enflasyon sepetinin içinde, vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren neler var? Varsa hangi oranlarda var? Nasıl bir hesaplama yapılıyor? Bunu birlikte görelim. Bir devlet kurumunun daha, itibarıyla oynanmasının vatandaş nezdinde güvenilmez hale gelmesinin önüne geçelim diyoruz." diye konuştu. Yapılan oylama sonrasında İYİ Parti'nin araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildi. - KAYSERİ