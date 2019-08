İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'tan Zam Tepkisi ve Kayserispor'a Destek Çağrısı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, hükümetin milyonlarca memuru ilgilendiren zam teklifine tepki göstererek, "Elektriğe, doğalgaza yüzde 15 zam yap. Mutfağı zaten anlatmaya gerek yok, çünkü yanıyor. İşçi, emekli, memur darda. Kısacası kaşıkla ver, kepçeyle al. Hani garibanın yanındaydınız. Bu işler lafla değil, icraatla olur. İcraatta ortada. Bu hükümetin çözüm üretme kapasitesi kalmamıştır, tükenmişlik sendromu başlamıştır." dedi. Ataş, iktidar temsilcilerinin "Verin yetkiyi bize seçimden sonra uçacağız" ifadelerini de hatırlatarak, "Kim uçtu? Ne yazık ki, ülkede mutluluktan uçan kendileri ve yandaşları oldu" şeklinde konuştu.İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın ekonomik sıkıntılarla her geçen gün daha da fazla karşı karşıya kaldığını söyledi. Mevcut iktidar temsilcilerinin her seçim öncesinde verdiği "Verin yetkiyi bize seçim sonrası uçacağız" sözlerini hatırlatan Ataş, "Birilerinin uçtuğu kesin. Onların keyfi yerinde. Çünkü yandaşlar uçtu, akrabalar uçtu, kardeşler uçtu. Bu nedenle iktidarın hakkını uçma konusunda yememek lazım. İktidarın nimetlerinden faydalanan kesimlere baktığınız da mutluluktan uçan uçana. Ancak vatandaşın hali iyi değil. Yaptığımız ziyaretlerde, görüşmelerde vatandaş kan ağlıyor. Birileri havalara uçarken, biz uçurumdan uçuyoruz diyor. Hani seçim sonrası vatandaş da mutluluktan uçacaktı? 'Verin yetkiyi bize uçacaksınız' diyen kimlerdi? Bu millet güvendi ve yıllardır da yetkiyi verdi, ama gelinen noktada karşımızda çözüm üreten değil, sürekli sorun ve arkasına sığınacak bahane üreten bir iktidar var" diye konuştu."BU HÜKÜMETİN EN İYİ YAPTIĞI ŞEY KAŞIKLA VERİP, KEPÇEYLE GERİ ALMAK"Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu görüşmeler ve sonrasında hükümetin teklifini de değerlendiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Elektriğe yüzde 15 zam, doğalgaza yüzde 15 zam, akaryakıta her gün zam, ayarlamalı enflasyon yüzde 17 ve Memura teklif edilen zam, 2020 için yüzde 4+4. Asgari ücret gündeme geldiğinde de durum faklı olmayacak. Emekliler ile ilgili konu gündeme geldiğinde de tablo aynı olacak. Ne yazık ki bu hükümetin en iyi yaptığı şey kaşıkla verip, kepçeyle geri almak. Kendisini garibanın,fakirin temsilcisi olarak gören iktidara sesleniyorum; bu işler lafla değil icraatla olur. Sizin icraatınız ortada. Sizin çözüm üretme kapasiteniz kalmamış ve tükenmişlik sendromu başlamıştır. Bu ülke, bu millet artık iyi şeylerin olmasını istiyor. Bu nedenle artık oyalama, günü kurtarma politikalarınızdan vazgeçin. Bu milletten aldığınız oyun hakkını verin. Sorunları çözün, sıkıntıları giderin, önerilerimizi dikkate alın. Ben yaptım oldu kafasından vazgeçin. İktidar olan sizsiniz, sorumlu olan sizsiniz. Bu millete hesap vermesi gereken sizsiniz. Süslü cümlelerle artık bu milleti kandıramazsınız. Bu nedenle bu milleti artık daha fazla aldatmayın ve mutfaktaki ateşi söndürün. Sorumluluğunuzu artık bahane aramadan, gündem saptırmadan yerine getirin. İşçi, emekli, memur sizden laf değil, icraat bekliyor." şeklinde konuştu.ATAŞ'TAN KAYSERİSPOR'A DESTEK ÇAĞRISIDiğer yandan Milletvekili Dursun Ataş, Kayserispor'a destek çağrısı da yaptı. "Tarafım Kayseri" SMS kampanyasını destek veren Ataş, "Kayserisporumuz'a başarılar diliyorum. Bunun yanında tüm Kayserili ve Kayserisporlu hemşehrilerimizi başlatılan SMS kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." dedi. - KAYSERİ